Interventi di riqualificazione ambientale in corso a Punta del Serrone in vista della quarta edizione della manifestazione podistica “Corri sul Mare”, in programma il prossimo 25 aprile.
Le operazioni vedono impegnate Teknoservice, BMS e numerosi volontari, con il patrocinio dell’amministrazione comunale.
Alle operazioni condotte nella mattinata odierna, vi è da registrare la significativa partecipazione registrata il 19 aprile per la pulizia della costa, a conferma dell’attenzione verso uno dei tratti costieri più frequentati della zona.
Gli interventi puntano a restituire decoro e fruibilità ai percorsi immersi nel verde affacciati sul mare. In particolare, sono stati raccolti ingenti quantitativi di rifiuti, molti dei quali trascinati dalle recenti mareggiate, nel rispetto della normativa vigente.
Tra le attività già eseguite anche la rimozione dei cestini portarifiuti ormai fuori uso, che saranno presto sostituiti con nuove installazioni. In corso, inoltre, lo sfalcio delle erbe infestanti e ulteriori operazioni di manutenzione necessarie a migliorare l’area.
Un lavoro complessivo che mira a valorizzare Punta del Serrone in vista dell’evento sportivo e della stagione primaverile.