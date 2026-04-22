Arriva a conclusione la rassegna tout public Tutte le storie del mondo – Famiglie a teatro, dedicata all’infanzia e alle famiglie ideata e promossa dal Centro di Produzione Teatrale Factory -Teatri del Nord Salento, Domenica 26 aprile alle ore 18.00 al Nuovo Teatro verdi di Brindisi va in scena PETER PAN, lo spettacolo di Factory ispirato ai due romanzi di James Barrie. In scena nel ruolo di Peter pan proprio l’attore brindisino Antonio Guadalupi, da diversi anni collaboratore assiduo delle produzioni di Factory.

Peter Pan è la storia di un’assenza, di un vuoto che spesso rimane incolmabile, quello di un bambino che non c’è più. È l’inseguimento di un tempo che sfugge al nostro richiamo e che a volte si ferma, la ricerca delle esperienze che ci fanno diventare grandi senza volerlo e troppo presto. L’ispirazione viene dalle avventure di Peter e Wendy e dall’atmosfera un po’ misteriosa del primo romanzo di James Matthew Barrie, Peter Pan nei Giardini di Kensington dove il sentimento autobiografico di una mancanza incolmabile spinge l’autore a creare un mondo parallelo, un giardino prima, un’isola poi, dove i bambini caduti dalle carrozzine e dimenticati dai propri genitori si ritrovano in uno spazio senza confini fisici e temporali. E l’isoladelmaipiù, Neverland, è forse dentro la testa di ogni bambino, un posto dove vanno a finire le cose dimenticate dai grandi, per cui non c’è spazio nella vita reale. E’ qui che Wendy riesce a trovare la giusta distanza con il suo essere bambina, qui che sente il desiderio di crescere, di abbandonare l’isola senza recidere quel legame con la propria infanzia che fatica a rimanere con noi tutta la vita: una finestra che chiudiamo diventando grandi e che, invece, dovremmo tenere aperta, in contatto con la nostra realtà e il nostro essere adulti.

Attraverso le proiezioni, lo spazio teatrale si libera dai vincoli della scenografia tradizionale e si trasforma in un ambiente fluido e mutevole. Luoghi come la casa dei Darling o l’Isola che non c’è prendono forma non attraverso oggetti materiali, ma tramite immagini in movimento che costruiscono mondi immaginari e suggestivi. Questo permette di restituire in modo particolarmente efficace la dimensione fantastica e sospesa del racconto di Peter Pan, legata ai temi dell’infanzia, del sogno e del rifiuto della crescita. L’uso del videomapping in questo spettacolo si inserisce in una più ampia evoluzione del teatro contemporaneo, in cui le tecnologie digitali hanno assunto un ruolo sempre più centrale. Come sottolinea Annamaria Monteverdi, il teatro odierno tende a configurarsi come un ambiente “intermediale”, in cui diversi linguaggi — visivo, sonoro, performativo — convivono e si integrano. In questa prospettiva, il video non è più un supporto, ma un vero e proprio elemento drammaturgico, capace di costruire senso al pari della parola e dell’azione scenica.

PETER PAN

di Tonio De Nitto

collaborazione drammaturgica Riccardo Spagnulo

con Francesca De Pasquale, Antonio Guadalupi, Luca Pastore, Benedetta Pati

regia di Tonio De Nitto

coreografie Barbara Toma • musiche Paolo Coletta • scene di Iole Cilento,

Porziana Catalano • videomapping di Emanuela Candido, Andrea Carpentieri,

Andrea Di Tondo – Insynchlab • costumi di Lapi Lou • sarta Mariarosaria Rapanà

luci di Marco Oliani • voce Paolo Soranzo • assistente di produzione Daniele Guarini

produzione Factory compagnia transadriatica

si ringraziano Teatro comunale di Novoli, La città del Teatro, Manifatture Knos

Età: dai 5 anni

Teatro d’attore e videomapping

Durata: 55min

Le stagioni sono ideate e promosse dal Centro di Produzione Teatrale Factory/Teatri del Nord Salento, diretto da Tonio De Nitto, in collaborazione con Meridiani Perduti Teatro e Inti Luigi D’Elia e con il sostegno di Comune di Brindisi, Regione Puglia e Ministero della Cultura in collaborazione con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi, Teatro Don Bosco/Salesiani di Brindisi e il Ministero dei Sogni – Mediaporto Brindisi.

Ingresso: €6 (adulti e bambini)

Per info e prenotazioni:

338 7733796 – 349 4490606