In vista dell’attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del personale che sarà impiegato nelle attività della riserva. La selezione e assunzione operata dalla società Adecco Spa riguarda le figure professionali che seguono con relativo link di candidatura.

Aiuto parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792908/aiuto-parcheggio-it/brindisi

Assistente spiaggia: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792933/assistente-spiaggia-it/brindisi

Banconista area food: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792935/banconista-area-food-it/brindisi

Barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792929/barista-it/brindisi

Cassiere parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792936/cassiere-parcheggio-it/brindisi

Addetto manutenzione e pulizie spiagge: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792937/addetto-manutenzione-e-pulizia-spiagge-operaio-comune-it/brindisi

Capo barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792934/capo-barista-it/brindisi

Si sottolinea che le selezioni saranno chiuse l’11 maggio 2026.