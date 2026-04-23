April 23, 2026
Apr 23, 2026    Posted by    news

In vista dell’attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del personale che sarà impiegato nelle attività della riserva. La selezione e assunzione operata dalla società Adecco Spa riguarda le figure professionali che seguono con relativo link di candidatura.

Aiuto parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792908/aiuto-parcheggio-it/brindisi
Assistente spiaggia: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792933/assistente-spiaggia-it/brindisi
Banconista area food: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792935/banconista-area-food-it/brindisi
Barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792929/barista-it/brindisi
Cassiere parcheggio: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792936/cassiere-parcheggio-it/brindisi
Addetto manutenzione e pulizie spiagge: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792937/addetto-manutenzione-e-pulizia-spiagge-operaio-comune-it/brindisi
Capo barista: https://adecco.ncoreplat.com/jobposition/792934/capo-barista-it/brindisi

 

Si sottolinea che le selezioni saranno chiuse l’11 maggio 2026.

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