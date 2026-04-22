Il brand internazionale Crazy Pizza, parte del gruppo Majestas di proprietà’ di Flavio Briatore e Francesco Costa, sbarca in Puglia. L’apertura a Savelletri, nasce in partnership con imprenditori locali e rappresenta un nuovo investimento nel comparto della ristorazione di fascia alta in una delle aree a maggiore crescita turistica della regione.

La realizzazione del progetto è stata pilotata da un legale pugliese che ha seguito le fasi dell’operazione.

“Arrivare in Puglia rientrava nei piani del brand – ha dichiarato Flavio Briatore – parliamo di un territorio che negli ultimi anni ha investito molto nel turismo, diventando una destinazione internazionale, in particolare nell’area di Savelletri e della Valle d’Itria”.

L’iniziativa si inserisce in un contesto di forte sviluppo turistico, che ha reso la Puglia uno dei poli più attrattivi del Mediterraneo grazie a nuove strutture ricettive e servizi orientati a una clientela internazionale.

Da sempre Briatore ha sostenuto che il turismo rappresenta una leva strategica per la crescita economica e che i grandi brand contribuiscono allo sviluppo dei territori, come dimostrano le esperienze consolidate in Paesi come Grecia e Spagna.

Nonostante un iter burocratico complesso, Crazy Pizza aprirà dunque a Savelletri, con l’obiettivo di rafforzare l’offerta gastronomica e di intrattenimento della zona.

Il format, già presente in città da New York ad Abu Dhabi, da Taormina a Torino, punta su un’esperienza che unisce cucina e spettacolo. Il piano di espansione del brand prevede oltre 20 nuove aperture entro il 2026.

Per l’inaugurazione è prevista la presenza dello stesso Flavio Briatore.