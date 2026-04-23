E’ la richiesta inoltrata come organizzazione sindacale firmataria del protocollo 10 marzo 2025 al management locale e di sede.

La Cisal chimici ritiene fondamentale incontrarsi urgentemente per sgombrare il campo dai dubbi dalle perplessità che oggi esprimono vari comunicati stampa, da coloro che per altre ragioni non hanno ritenuto opportuno sottoscrivere il citato protocollo.

Siamo certi che l’investimento così come sottoscritto in sede ministeriale nei prossimi mesi prenderà corpo, per queste ragioni riteniamo fondamentale incontrarsi.

Siamo fiduciosi, auspichiamo che nelle prossime ore o giorni la società darà seguito alla nostra richiesta d’incontro, in virtù anche di un verbale sottoscritto qui a brindisi nel mese di ottobre 2025.

In quel verbale le parti sindacali presenti e le aziende citate si impegnavano a rivedersi ogni tre mesi per avere gli ulteriori dettagli sullo stato dell’arte e l’avanzamento delle attività svolte per concretizzare la messa in opera di questo importante imponente investimento nel petrolchimico di Brindisi.

Massimo Pagliara

Segreteria FIALC CISAL

