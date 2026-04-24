Nella mattinata di venerdì 24 aprile si è conclusa la terza edizione della Valtur Brindisi ‘Il Giardiniere’ School Cup 2026, torneo di basket di basket destinato a studenti e studentesse delle scuole superiori delle Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto, che parte dalla dimensione agonistica della pallacanestro giocata, per svilupparsi e arricchirsi, attraverso diverse ulteriori altre attività, con l’intento di coinvolgere tutti i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici partecipanti, rendendoli al contempo destinatari e attori protagonisti del torneo.

Clima di grande festa ed entusiasmo al PalaPentassuglia che ha ospitato docenti, rappresentanti di sponsor e istituzioni e gli studenti dei quindici Istituti Scolastici che hanno partecipato alla seconda edizione della manifestazione.

Gli Istituti Scolastici che hanno partecipato alla terza edizione sono stati in totale ventisei, un grande incremento rispetto alle prime due edizioni (rispettivamente da otto e quindici partecipanti) coinvolgendo le Provincie di Bari, Brindisi, Lecce e Taranto. Una vera festa di sport, scuola e formazione che ha coinvolto tutto il territorio pugliese e il PalaPentassuglia gremito per l’occasione da docenti, rappresentanti di sponsor e istituzioni e studenti.

Ad alzare il trofeo del torneo di basket 5 vs 5 è stato l’Istituto Tecnico Tecnologico “G. Giorgi” di Brindisi che ha vinto finalissima con il punteggio di 53-40 contro Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana. Premiate al primo posto le esibizioni di crew dance dell’I.T.T. “Battaglini” di Taranto e al secondo posto per la Scuola Europea “Fermi-Monticelli” di Brindisi.

Queste le premiazioni a fine edizione 2026:

TORNEO DI BASKET 5vs5:

1° CLASSIFICATO: I.T.T “GIORGI” di Brindisi

2° CLASSIFICATO: Liceo “RIBEZZO” di Francavilla Fontana (BR)

3° CLASSIFICATO: Liceo “SALVEMINI” di Bari

4° CLASSIFICATO: Liceo “VALLONE” di Galatina (LE)

MVP TORNEO DI BASKET 5vs5:

ANDREA COSTABILE – I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

GARA TIRO DA TRE PUNTI:

1° CLASSIFICATO: MARTINO – I.I.S.S. “Fermi” di Lecce

MIGLIORI ESIBIZIONI CREW DANCE:

1° CLASSIFICATO: I.T.T. “Battaglini” di Taranto

2° CLASSIFICATO: Scuola Europea “Fermi-Monticelli” di Brindisi

3° CLASSIFICATO: Liceo “Palumbo” di Brindisi

STREET BAND:

Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce

CANTANTE FINAL FOUR:

Rebecca Urso – Liceo “Palumbo” di Brindisi

ARBITRI PRESENTI ALLA FINAL FOUR:

Palma Niccolò – D’Amico Matteo – Guadalupi Giovanni – Donativi Giuseppe

IMPEGNO TECNOLOGICO E SOCIAL:

I.I.S.S. “Fermi” Lecce – live streaming evento

Liceo “Punzi” Cisternino – interviste

I.T.T. “G. Giorgi” Brindisi (BR) – musica e speaker

Liceo Palmieri Lecce – social

La terza edizione è stata organizzata con il patrocinio della Provincia di Brindisi, Provincia di Lecce, Comune di Brindisi, CONI Puglia, FIP Puglia, Sport e Salute Puglia e il sostegno della Regione Puglia, Banca Popolare Pugliese, Associazione Brindisi Vola a Canestro, CRI Brindisi, AVIS Brindisi e Giemme Sport.

Questi i ventisei Istituti Scolastici che hanno partecipato alla Valtur Brindisi School Cup 2026:

CONFERENCE NORD

 Liceo Linguistico e I.S.S. “Marco Polo” di Bari

 I.T.E.C. “Lenoci” di Bari

 I.T.T. “Panetti Pitagora” di Bari

 Liceo Scientifico “Salvemini” di Bari

 Liceo “Punzi” di Cisternino (BR)

 Liceo “Pepe-Calamo” di Ostuni (BR)

 I.I.S.S. “Leonardo Da Vinci” di Fasano (BR)

CONFERENCE SUD

 I.T.E.T. “Olivetti” di Lecce

 I.I.S.S. “Fermi” di Lecce

 Liceo Classico e Musicale “Palmieri” di Lecce

 Liceo Scientifico e Linguistico “Vallone” di Galatina (LE)

CONFERENCE EST

 I.T.T. “G. Giorgi” di Brindisi

 Liceo Scientifico “Fermi-Monticelli” Scuola Europea di Brindisi

 I.I.S.S. “E. Majorana” di Brindisi

 Liceo “Marzolla – Leo Simone – Durano” di Brindisi

 I.T.E.T. “Carnaro – Marconi – Flacco – Belluzzi” di Brindisi

 Liceo “E. Palumbo” di Brindisi

 I.I.S.S. “E. Ferdinando” di Mesagne (BR)

CONFERENCE OVEST

 I.T.T. “Pacinotti” di Taranto

 I.I.S.S. “Archimede” di Taranto

 I.I.S.S. “Maria Pia” di Taranto

 Liceo “Ferraris” di Taranto

 Liceo Scientifico “Ribezzo” di Francavilla Fontana (BR)

 I.T.E.T. “Calò” di Francavilla Fontana (BR)

 I.I.S.S. “Agostinelli” di Ceglie Messapica (BR)

Ufficio Stampa Valtur Brindisi