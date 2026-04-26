Un’importante giornata di iniziative, il prossimo 27 aprile, per Ekoclub International Brindisi: Assemblea Generale dei Soci, la presentazione del libro di Don Cosimo Schena “ Da quando ti ho trovato-storia di amore, fede e amicizia”, Seminario Formativo per Modello 730.

La nostra Associazione, nell’organizzare le diverse iniziative, attività e progetti, si pone l’obiettivo di trasmettere comunicazione e informazione ai soci e iscritti e di consolidare quelle collaborazioni, relazioni, sinergie, che non possono far altro che arricchire la nostra realtà.

Lunedì 27 aprile, sarà indubbiamente un giorno importante, per la qualità delle iniziative, gli argomenti posti all’attenzione dei partecipanti, i relatori.

Si inizierà , alle ore 16.30, con un Seminario Formativo sul 730( che ha tra l’altro il puntuale contributo , come partner sostenitore, di Confartigianato Bari-Brindisi-Bat) che,attraverso gli interventi e le relazioni previste, fornirà le giuste e corrette informazioni sulla compilazione ( e non solo) da parte dei cittadini e utenti. Dopo l’intervento introduttivo e i saluti del Presidente di Ekoclub International Brindisi Massimo Roma, la Relazione di Pietro Dell’Olio ( Socio Ekoclub) su “ Modello 730 precompilato”, e l’intervento di Teodoro Piscopiello( Segretario provinciale Confartigianato).

Seguirà, a partire dalle 18, l’ Assemblea Generale dei Soci Ekoclub Brindisi, che rappresenterà sicuramente un’ulteriore e significativa occasione di confronto, dialogo, per fare il punto della situazione sulle iniziative, progetti e attività messe in campo dalla nostra Associazione. Dopo la relazione del Presidente arch. Massimo Roma, quella del Tesoriere e Dirigente Ekoclub dott. Francesco Lisco sulla gestione e risultanze contabili 2025, quindi l’approvazione del Consuntivo-Rendiconto 2025, con “ varie ed eventuali”.

Modererà il Giornalista Ferdinando Cocciolo , in un pomeriggio che vedrà il clou nella presentazione del libro di Don Cosimo Schena (tra l’altro Responsabile della Parrocchia San Francesco D’ Assisi al quartiere La Rosa) : “ Da quando ti ho incontrato – una storia d’amore, fede e amicizia”.

In sostanza, una giornata di iniziative e incontri che, in sostanza, consolida tra l’altro il ruolo della nostra Associazione e della nostra sede ( in Via Delle Mimose al quartiere La Rosa) quale contenitore socio-culturale

EKOCLUB INTERNATIONAL BRINDISI