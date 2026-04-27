Un Primo Maggio diverso, lontano dai percorsi più consueti e immerso nella bellezza autentica del territorio pugliese. È la proposta della Cooperativa Thalassia, che per la Festa dei Lavoratori organizza un doppio appuntamento capace di unire cultura, paesaggio e tradizione.

Due esperienze parallele, distanti geograficamente ma legate da un filo comune: il racconto di una terra che custodisce da secoli il proprio patrimonio. Da un lato l’arte rupestre, dall’altro i sentieri rurali tra ulivi millenari.

Il primo itinerario conduce a Cripta di San Biagio, nel territorio di San Vito dei Normanni. Un luogo di straordinario valore storico e artistico, recentemente inserito tra i beni UNESCO del sito Via Appia Regina Viarum. Qui, all’interno della roccia, si conserva uno dei cicli pittorici bizantini più rilevanti della regione. Gli affreschi, risalenti alla fine del XII secolo, raccontano episodi cristologici e scene tratte dai vangeli apocrifi, restituendo un’atmosfera sospesa, quasi fuori dal tempo. Le visite guidate – previste alle 9:30, 10:30 e 11:30 – offriranno ai partecipanti l’opportunità di approfondire i dettagli iconografici e architettonici di questo straordinario scrigno d’arte.

Parallelamente, il secondo appuntamento si sviluppa all’interno del Parco naturale regionale delle Dune Costiere, con partenza da Montalbano di Fasano. Un’esperienza su due ruote, pensata per chi desidera vivere il territorio in modo lento e consapevole. Il percorso attraversa paesaggi disegnati dagli ulivi monumentali tra Ostuni e Fasano, con una tappa significativa al Dolmen di Montalbano, testimonianza imponente della presenza megalitica. Il tour prosegue con la visita a un frantoio locale, dove sarà possibile degustare l’olio extravergine d’oliva e conoscere da vicino i processi produttivi di una tradizione che attraversa generazioni. L’attività, realizzata in collaborazione con Madera Bike Tours, è prevista alle ore 9:30.

Entrambe le iniziative sono a numero chiuso, a pagamento e con prenotazione obbligatoria, per garantire la tutela dell’ambiente e la qualità dell’esperienza.

Per informazioni e prenotazioni è possibile contattare i numeri +39 331 927 7579 e +39 393 962 9084, oppure consultare il sito ufficiale della Cooperativa Thalassia.

Un Primo Maggio che si allontana dalla routine per trasformarsi in un viaggio tra storia, natura e identità, alla scoperta delle radici più profonde della Puglia.