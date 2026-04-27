La Robur Brindisi, sponsorizzata Resin Piping, si impone con autorità su Dynamic Taranto per 81-58 in gara 1 della semifinale playoff, confermando il fattore campo e portandosi a una sola vittoria dall’accesso alla finale del campionato di Divisione Regionale 3, girone C.

Spinta da un pubblico numeroso e caloroso, la formazione brindisina prende in mano la partita già nelle prime fasi. Dopo un avvio equilibrato, i ragazzi di coach Isidoro piazzano un primo allungo, chiudendo il primo quarto avanti 19-12 grazie a intensità difensiva e buone soluzioni offensive.

Nel secondo periodo la Robur gestisce il vantaggio con lucidità. Taranto va presto in bonus, consentendo ai padroni di casa di incrementare il margine dalla lunetta. Gli ospiti restano comunque in partita, mantenendo in equilibrio il parziale (17-17), ma una tripla allo scadere permette a Brindisi di rientrare negli spogliatoi sul +10 (39-29).

Al rientro sul parquet, la Robur continua a imporre il proprio ritmo, soprattutto in fase difensiva. La pressione a uomo e l’intensità collettiva impediscono a Taranto di riavvicinarsi, mentre in attacco i brindisini trovano continuità sia dalla lunga distanza sia nelle penetrazioni. Il terzo quarto si chiude ancora a favore dei padroni di casa (21-20), per il 60-49 complessivo.

L’allungo decisivo arriva in apertura dell’ultimo periodo: la Robur alza ulteriormente il livello della difesa, concedendo appena 9 punti agli avversari e piazzando un parziale di 21-9 che chiude definitivamente i conti, fino al conclusivo 81-58. Da sottolineare anche la prova corale, con tutti i giocatori impiegati capaci di andare a referto.

La serie si sposterà ora a Taranto: gara 2 è in programma sabato 2 maggio alle ore 19.30. In caso di necessità, l’eventuale gara 3 si disputerà nuovamente a Brindisi, in virtù del miglior piazzamento ottenuto in regular season. In palio c’è l’accesso alla finale e la possibilità di continuare a inseguire la promozione in DR2, obiettivo che rappresenterebbe il culmine di un percorso di crescita significativo per il gruppo brindisino.

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