“Quello che inizia con la vostra maggiore età è un cammino di cittadini responsabili. Ciò significa essere consapevoli di avere acquisito molti diritti, perché la nostra Costituzione è una legge fondamentale che garantisce tutti i cittadini nella loro vita sociale, ma di dover fare anche qualche sacrificio, quello di essere cittadini responsabili. Cittadini responsabili vuol dire avere a cuore le sorti della Repubblica, le sorti della democrazia, quelle della pace, della solidarietà e del senso di comunità, che si identifica con questo grande Paese che è l’Italia. Da questo momento il Paese sa che può contare anche su di voi”. Nel Nuovo Teatro Verdi gremito di giovani, è andato diritto al nodo della questione discorso, il sindaco di Brindisi, Giuseppe Marchionna, intervenuto nella mattinata di oggi, martedì 28 aprile, al “battesimo civico”, cerimonia solenne dedicata ai nati nel 2008 che hanno da poco raggiunto la maggiore età. All’evento promosso e organizzato dall’associazione Sinergitaly, rappresentata dall’Uff. Omri Riccardo Di Matteo, e dall’associazione Apamri – Associazione parlamentare di amicizia con gli insigniti al Merito della Repubblica Italiana – con il delegato della Puglia Cav. Omri Antonio Giaimis hanno partecipato tutte le autorità civili e militari del territorio.

Il sindaco, prima che la cerimonia iniziasse, ha voluto far cogliere agli operatori dei media come quella di oggi fosse “la seconda giornata consecutiva nella quale il Nuovo Teatro Verdi ha ospitato i neodiciottenni o le ultime classi degli istituti superiori della città per riflessioni su temi rilevanti. Ieri ci siano soffermati con loro sulla visione della città – ha osservato -; oggi col battesimo civico consideriamo come questa classe di diciottenni acceda alla cittadinanza attiva e responsabile. È una simbolica cerimonia nel corso della quale la consegna della Costituzione italiana diventa auspicio per loro di un punto di riferimento fondamentale – ha concluso -, un momento in cui li si invita formalmente alla cooperazione alla vita sociale nella città e nel territorio”.