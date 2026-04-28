Il Comune di Fasano compie un nuovo passo avanti nelle politiche attive per il lavoro e l’orientamento dei cittadini. È stato ufficialmente inaugurato ieri, lunedì 27 aprile, l’Orientation Desk legato al progetto “Orizzonte 360°”, iniziativa strategica finanziata nell’ambito del bando regionale Punti Cardinali for Work.

Lo sportello, situato presso i locali del Laboratorio Urbano in Corso Vittorio Emauele, si pone come un ponte diretto tra i cittadini e le opportunità professionali del territorio, offrendo supporto concreto nella navigazione dei percorsi formativi e delle iniziative previste dal bando.

Sulla nuova apertura è intervenuta la consigliera comunale delegata, Madia Decarolis: «Abbiamo inaugurato l’Orientation Desk del progetto ‘Orizzonte 360°’. Dopo la realizzazione del job day ‘Turismo è lavoro’ dello scorso 19 marzo, l’inaugurazione del desk rappresenta un ulteriore tassello del più ampio progetto candidato al bando Punti Cardinali for Work.

Il desk sarà a disposizione della collettività nei giorni di lunedì e giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00, per poter reperire informazioni sul progetto e sulla realizzazione dei vari eventi e laboratori e, soprattutto, per l’iscrizione ai fini della partecipazione agli stessi».

L’apertura dell’Orientation Desk mira a consolidare i risultati già ottenuti con le precedenti tappe del progetto, garantendo una presenza costante e accessibile per giovani, inoccupati e chiunque desideri riqualificare le proprie competenze in un mercato del lavoro in continua evoluzione.

Ufficio Stampa

Città di Fasano