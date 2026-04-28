Mattinata complicata per la viabilità cittadina a Brindisi, dove un cantiere in via Torpisana ha provocato lunghe code e disagi, nelle ore di ingresso scolastico.

A sollevare il caso è stato un genitore che, sui social, ha denunciato il blocco del traffico pubblicando anche la foto della giustifica presentata a scuola per il ritardo del figlio.

“Dov’è la ‘collaborazione’ del Comune di Brindisi tanto chiesta ai cittadini? Via Torpisana bloccata per lavori con traffico paralizzato!”, scrive il cittadino, accompagnando il post con immagini eloquenti: una fila compatta di auto incolonnate e un cantiere stradale delimitato da barriere e mezzi pesanti.

Nel documento scolastico, compilato per giustificare l’ingresso posticipato, si legge chiaramente la motivazione: “cattiva gestione dei lavori pubblici da parte del Comune di Brindisi”. Un’accusa diretta che non mancherà di alimentare il dibattito sull’ennesima criticità nella gestione dei cantieri e nella pianificazione della viabilità.

Dalle immagini si nota come la presenza dei lavori abbia ristretto la carreggiata, obbligando il traffico a rallentare fino quasi al blocco completo. Una situazione resa più critica dalla concomitanza con l’orario di punta, quando centinaia di famiglie si spostano per accompagnare i figli a scuola.

Il tema torna così al centro dell’attenzione: la necessità di coordinare gli interventi pubblici con le esigenze quotidiane dei cittadini. La richiesta che emerge è chiara: maggiore programmazione, comunicazione preventiva e soluzioni alternative per evitare che lavori necessari si trasformino in disagi diffusi.

Al momento non risultano comunicazioni ufficiali da parte dell’amministrazione comunale sull’episodio specifico, ma il caso riapre una questione più ampia: il rapporto tra cantieri urbani e qualità della vita, soprattutto nelle fasce orarie più sensibili.