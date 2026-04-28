Si è svolto ieri, nella suggestiva cornice del FlaBi Mediterranean Coffee & Food di Brindisi, un nuovo e partecipato appuntamento di Business Corner, il ciclo di incontri promosso da ANCE Brindisi e dall’Associazione Territoriale Professionisti di Confcommercio Brindisi, pensato per creare connessioni, stimolare il confronto e offrire spunti di crescita per il tessuto economico e sociale del territorio.

Ospite d’eccezione della serata è stata Claudia Segre, Presidente della Global Thinking Foundation, figura di riferimento a livello nazionale e internazionale sui temi dell’educazione finanziaria, dell’inclusione economica e della parità di genere. Da anni impegnata nella diffusione di una cultura finanziaria consapevole, Segre guida una fondazione che opera concretamente per prevenire la violenza economica e promuovere l’autonomia delle donne, attraverso progetti educativi, iniziative sul territorio e collaborazioni istituzionali.

La sua presenza ha rappresentato il cuore pulsante dell’incontro: un intervento lucido, appassionato e ricco di contenuti, capace di coinvolgere il pubblico e offrire chiavi di lettura attuali su temi strategici per lo sviluppo sostenibile delle comunità.

La serata ha registrato una grande partecipazione, confermandosi come un momento di networking autentico e di qualità, caratterizzato da una forte interazione tra i presenti e da un vivo interesse per gli argomenti trattati. Un pubblico eterogeneo ha animato l’evento: imprese e professionisti, ma anche rappresentanti istituzionali, tra cui la Vice Prefetto Maria Rita Coluccia, in rappresentanza della Prefettura, e l’assessore all’Ambiente del Comune di Brindisi, Livia Antonucci.

Significativa anche la presenza delle componenti giovanili delle principali associazioni di categoria e del mondo della scuola a testimonianza di un dialogo intergenerazionale sempre più necessario.

Nel corso della serata, ANCE Brindisi ha inoltre voluto consegnare un riconoscimento a una giovanissima studentessa, Virginia Convertino, distintasi in un concorso nazionale Rotary grazie a un testo intenso e profondo sul tema della rigenerazione delle periferie, interpretata in senso ampio come opportunità di rinascita sociale, culturale e urbana. A consegnare la targa l’ospite d’onore Claudia Segre e il Presidente di ANCE Brindisi, Angelo Contessa.

Ad aprire l’incontro sono stati lo stesso Contessa e Giorgia Tedesco, Presidente dei Professionisti di Confcommercio Brindisi, che hanno sottolineato il valore dell’iniziativa e il ruolo centrale di Claudia Segre quale motore ispiratore della serata.

La collaborazione tra Global Thinking Foundation e Confcommercio Brindisi si inserisce in un percorso già avviato: le due realtà, infatti, hanno sottoscritto qualche mese fa (3 dicembre 2025) un Protocollo d’intesa finalizzato a promuovere attività congiunte in materia di educazione finanziaria e parità di genere, con l’obiettivo di generare impatti concreti e duraturi sul territorio.

L’evento ha confermato ancora una volta la capacità di Business Corner di essere non solo un momento di incontro, ma un vero laboratorio di idee, relazioni e progettualità, in cui competenze e comunità si incontrano per costruire valore.