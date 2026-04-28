Un episodio gravissimo si è verificato nel corso della notte (alle ore 2.00 circa) sulle banchine del porto turistico “Marina di Brindisi”. Ignoti si sono introdotti nella struttura ed hanno rubato imbarcazioni e attrezzature di fondamentale importanza per lo svolgimento dell’attività agonistica della scuola-vela del Circolo della Vela di brindisi. In particolare, è stato rubato un carrello con un gommone dotato di motore fuoribordo. Rubati anche una imbarcazione “Laser” completa di attrezzatura per navigare, due vele laser, sette sacche complete di attrezzatura laser (timone, deriva, scotte, bozzelli). Questa attrezzatura era già pronta per partire insieme ai ragazzi della scuola vela che giovedì avrebbero dovuto recarsi a Marina di Camerota per partecipare alle selezioni per l’accesso al Campionato italiano. “Per i nostri giovani atleti – afferma il Presidente del Circolo della Vela Gaetano Caso – si tratta di un sogno infranto dopo aver compiuto tanti sacrifici per giungere a questo risultato. Per questo motivo lancio un appello a chi ha compiuto questo gesto gravissimo: restituiteci almeno le attrezzature di gara. Fatelo per i nostri ragazzi!”.