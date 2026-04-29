La professionista sanitaria, con oltre trent’anni di esperienza tra ospedale e impegno sociale, guiderà la rappresentanza dell’Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana per la città di Ceglie Messapica

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La dottoressa Anna Turrisi è stata nominata Delegata Provinciale di Rappresentanza dell’APAMRI – Associazione Parlamentare di Amicizia con gli Insigniti al Merito della Repubblica Italiana per il Comune di Ceglie Messapica. La nomina è stata conferita dal Cav. Antonio Giaimis, Delegato e Coordinatore della Regione Puglia dell’associazione.

Un incarico che arriva al termine di un percorso di valutazione volto a riconoscere non solo il profilo professionale della Turrisi, cegliese di origine, ma soprattutto il suo impegno costante nel sociale. Laureata in Scienze Infermieristiche e in Psicologia, la neo delegata vanta oltre trent’anni di servizio nel settore ospedaliero e sanitario, affiancando all’attività professionale una significativa presenza nel volontariato e nelle iniziative a sostegno delle fasce più fragili della popolazione, anche attraverso la sua appartenenza al Lions Club di Ceglie Messapica.

L’APAMRI, il cui Presidente Nazionale è il Cav. Uff. Riccardo Di Matteo, è un’istituzione nata nel 2024 con l’obiettivo di promuovere e valorizzare il merito come pilastro fondante della Repubblica. Attraverso attività su scala nazionale, l’associazione opera nel campo del sociale e del volontariato, sostenendo i principi di dignità civile, responsabilità verso le future generazioni e coesione sociale, in linea con i valori sanciti dalla Costituzione italiana.

La nomina della dottoressa Turrisi si inserisce in questo percorso di radicamento territoriale dell’associazione, con l’intento di rafforzare la presenza e l’azione dell’APAMRI anche a livello locale. Un incarico che assume un significato strategico, soprattutto in un contesto in cui il ruolo delle professionalità impegnate nel sociale diventa sempre più centrale nella costruzione di comunità coese e attente ai bisogni collettivi.