Il vicepresidente della Provincia di Brindisi, Elio Ciccarese, nell’assumere le funzioni di Presidente facente funzione, desidera rivolgere un sincero ringraziamento al Presidente uscente Angelo Pomes per il lavoro svolto finora alla guida dell’ente.

“In questo momento – dichiara Ciccarese – avverto pienamente il senso di responsabilità che questo ruolo comporta. La Provincia rappresenta un punto di riferimento fondamentale per il territorio e per le comunità che ne fanno parte e richiede attenzione, equilibrio e continuità amministrativa”.

“Grazie all’esperienza maturata in questi anni, conosco bene la macchina provinciale e le sue dinamiche e questo mi consente di affrontare la nuova fase con consapevolezza, garantendo quella stabilità che la Provincia merita”.

“Il mio impegno sarà rivolto ad assicurare il massimo supporto ai dirigenti, ai consiglieri e ai sindaci del territorio, lavorando in sinergia per dare continuità ai progetti avviati e rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini”.