Il fenomeno erosivo in progressione del tratto di falesia in località Giancola–Torre Testa, lungo la ex Strada Provinciale 41 ha portato alla determinazione di adottare misure contingibili e urgenti per la tutela dell’incolumità pubblica e dei privati cittadini e con ordinanza del sindaco è stata disposta l’esecuzione immediata dei lavori di messa in sicurezza (scogliera radente con risagomatura e protezione dell’orizzonte sabbioso alla base della falesia) a partire già da domani, mercoledì 29 aprile 2026. In particolare si dovrà provvedere alla sistemazione preliminare del piano di appoggio al piede della falesia; alla posa in opera di scogli di cava per poi realizzare la scogliera radente e proseguire l’opera con riempimenti fino al ripristino del guard-rail e del manto stradale.

In virtù di ciò con ordinanza dirigenziale del settore Lavori e Opere pubbliche-Mobilità Urbana è stata disposta la “chiusura integrale del tratto della ex Strada Provinciale 41 in entrambe le direzioni di marcia – dal versante nord (incrocio con Strada Provinciale 40) al versante sud (incrocio con strada per Lo Bia), con il transito consentito ai titolari delle abitazioni ubicate all’interno del tratto interdetto, muniti di titolo idoneo comprovante la proprietà o l’utilizzo dell’unità immobiliare.

È stata inibita, inoltre, ogni percorrenza nel tratto stradale della ex Strada Provinciale 41 “da dopo l’incrocio di Via Sirio in direzione nord, per la lunghezza di 50 metri” e in tale tratto è consentito esclusivamente il transito dei mezzi autorizzati del Comune incaricati di attuare la messa in sicurezza della falesia.

La stessa ordinanza dirigenziale ha disciplinato l’accesso e l’uscita per i residenti della contrada Giancola e per i frontisti delle vie Sirio, Gemelli e strada per Giancola stabilendo che è consentito a residenti e proprietari delle abitazioni lì ubicate di raggiungerle muniti di titolo che comprovi la titolarità dell’abitazione.

È stata disposto, infine, il divieto di transito per i veicoli con massa superiore a 3,5 t nel tratto contrada Sbitri – area NW finitima alla pista aeroporto.