

Al via gli ottavi di finale dei playoff di Serie B Interregionale, che coinvolgono le 16 squadre qualificate dalla Conference Sud, provenienti dai gironi E e F. Accedono alla post-season le prime otto classificate di ciascun raggruppamento. Il tabellone prevede accoppiamenti incrociati (1ª vs 8ª, 2ª vs 7ª, 3ª vs 6ª, 4ª vs 5ª) con serie al meglio delle tre gare: passa il turno la squadra che conquista due vittorie. Il fattore campo è determinato dal miglior piazzamento in classifica al termine della regular season. La vincente dei playoff ottiene la promozione in Serie B Nazionale, mentre la finalista sconfitta accede a uno spareggio triangolare con le perdenti delle altre finaliste perdenti

delle conference Centro e Nord, per l’assegnazione di un secondo posto utile per il salto di categoria.

Negli ottavi di finale la Dinamo affronterà l’Esperia Olimpia Cagliari, sesta classificata del girone E. La serie si aprirà sabato 2 maggio alle ore 18:00 al PalaZumbo; gara 2 è in programma mercoledì a Cagliari, mentre l’eventuale gara 3 si disputerà nuovamente a Brindisi sabato 9 maggio, in virtù del miglior piazzamento in classifica della Dinamo.

Per la Dinamo si tratta di un traguardo storico. Il terzo posto conquistato in regular season vale l’accesso a una fase mai raggiunta prima e la possibilità concreta di competere per la promozione in Serie B Nazionale, obiettivo di assoluto prestigio che rappresenta un salto di categoria fondamentale per la crescita del club. Un risultato costruito con continuità e solidità, che proietta la squadra in una dimensione nuova e ambiziosa.

Ufficio Comunicazione – Dinamo Basket Brindisi