Un viaggio nella notte medievale, tra paure, riti e vita quotidiana. Sabato 9 maggio, alle ore 18, la Biblioteca del Vicolo – Santa Spazio Culturale ospita la storica Beatrice Del Bo per la presentazione del libro “Tutto in una notte. Una storia insonne del Medioevo”, edito da Il Mulino.

L’incontro rientra nella rassegna “Librante 2026”, curata dall’associazione Yeahjasi Brindisi APS, e si inserisce nel programma nazionale de Il Maggio dei Libri 2026, promosso dal Centro per il Libro e la Lettura del Ministero della Cultura. Un appuntamento che si colloca tra i più significativi sul territorio per la divulgazione storica e la promozione della lettura.

Docente all’Università degli Studi di Milano, Del Bo è tra le voci più autorevoli nello studio del Medioevo. Nei suoi lavori unisce rigore scientifico e capacità narrativa, offrendo uno sguardo accessibile e coinvolgente.

Il volume conduce il lettore dentro la dimensione notturna del Medioevo: un mondo privo di illuminazione artificiale, attraversato da timori e credenze, ma anche da relazioni, scambi e immaginario. Ne emerge un racconto vivace, fondato su solide fonti, che restituisce un’epoca sorprendentemente vicina.

Durante la serata, l’autrice dialogherà con Giuseppe Marella della Società di Storia Patria per la Puglia e con Luna Cantanna. A coordinare l’incontro sarà Francesco Mauro.

L’evento è realizzato con il supporto di Santa Spazio Culturale, della Società di Storia Patria per la Puglia – Sezione di Brindisi, di Dimora Nettare e della Mondadori Bookstore Brindisi, che curerà il punto vendita dei volumi.

Nel corso del pomeriggio sarà possibile partecipare, su prenotazione, a una speciale “Book Experience” ideata con History Digital Library: un percorso immersivo tra storia e narrazione, in programma dalle 15 alle 18.

L’appuntamento si svolgerà negli spazi dell’ex convento di Santa Chiara, nel cuore del centro storico cittadino: un’occasione per incontrare una delle studiose più autorevoli della storiografia contemporanea e riscoprire il Medioevo da una prospettiva originale.