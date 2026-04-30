Fuori i “moderati” dal Consorzio di Torre Guaceto.
Il sindaco Giuseppe Marchionna cambia linea e, con un nuovo decreto, sostituisce Giampiero Epifani, finora indicato in quota Casa dei Moderati, con l’ingegnere Tommaso Farenga nel Consiglio di amministrazione del Consorzio di Gestione di Torre Guaceto.
Resta invece confermato, nel ruolo di vicepresidente, Vito Birgitta, in quota PRI.
La motivazione ufficiale richiama l’esigenza di profili “di elevata esperienza” nella gestione delle aree protette, già evidenziata in assemblea consortile. Una scelta che arriva dopo lo stallo sulla nomina del CdA e alla vigilia della nuova assemblea convocata per oggi, 30 aprile.
Sul piano politico, però, il segnale è difficile da ignorare: dopo l’uscita di scena di Loiacono dalla giunta ed il rafforzamento dell’area vicina a Luperti passato dall’opposizione alla maggioranza, si ridisegnano gli equilibri anche negli enti di secondo grado.
Una mossa che segna un ulteriore spostamento degli assetti interni all’amministrazione, con i Moderati progressivamente ai margini.