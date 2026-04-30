Una “stella polare” per chi si trova nel buio dell’emergenza. Il Consorzio ATS BR4 annuncia l’avvio di POLARIS, il Servizio di Pronto Intervento Sociale (P.I.S.) che garantisce supporto 24 ore su 24, 365 giorni l’anno.

Il progetto, nato da un percorso di co-progettazione con gli Enti del Terzo Settore, rappresenta un potenziamento fondamentale dei Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS). POLARIS interviene in situazioni di urgenza sociale, garantendo risposte immediate per la tutela e la messa in sicurezza di persone in condizioni di grave vulnerabilità. Il servizio è rivolto a persone senza dimora e anziani soli o in stato di abbandono; a minori in situazioni di rischio e donne vittime di violenza; famiglie in grave difficoltà economica; persone con fragilità psicosociale e prive di supporto. Il servizio sarà attivo nei Comuni di Cellino San Marco, Erchie, Latiano, Mesagne, San Donaci, San Pancrazio Salentino, San Pietro Vernotico, Torchiarolo e Torre S. Susanna. Il modello operativo prevede una fase di segnalazione, valutazione e intervento tempestivo, con una presa in carico emergenziale e l’invio ai servizi territoriali competenti. L’iniziativa di presentazione si terrà lunedì 4 maggio 2026, a partire dalle ore 11:00, presso l’Auditorium del Castello comunale di Mesagne. L’evento sarà moderato dalla giornalista Maria De Guido, addetto alla comunicazione istituzionale del Consorzio ATS BR4. Interverranno per i saluti istituzionali l’avv. Lucrezia Morleo (presidente Consorzio ATS BR4), il dott. Francesco Siodambro (direttore Consorzio ATS BR4) e il dott. Leonardo Sarcinella (presidente cooperativa “L’Ala”). Seguiranno gli interventi del dott. Costantino Campana (funzionario amministrativo del Consorzio ATS BR4), della dott.ssa Cecilia Locorotondo (assistente presso l’Ufficio di Piano del Consorzio) e della dott.ssa Marta De Milito (assistente sociale cooperativa “L’Ala”). L’incontro servirà a spiegare i dettagli organizzativi del servizio e le modalità di accesso. L’incontro è aperto alla partecipazione di tutti gli interessati.