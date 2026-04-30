Raggiunto in extremis l’accesso ai Play-Off Scudetto, è subito tempo di Gara 1 delle Semifinali per la Junior Fasano, che alle 18.30 di sabato, 2 maggio, sarà impegnata al “Pala Tacca” contro la Proger Cassano Magnago.

La formazione lombarda è stata finora protagonista di un cammino eccezionale in Serie A Gold, come attestato dalle ventiquattro vittorie conquistate in regular season, a fronte di due sole sconfitte (una delle quali maturate proprio contro Leban e compagni a Fasano lo scorso settembre), pertanto la compagine allenata da Matteo Bellotti è indubbiamente da considerare la principale favorita per la conquista del titolo tricolore.

La Junior, dal canto suo, punta a sorprendere il forte team avversario, nel quale milita l’ex Ostling, con il tecnico Vito Fovio che dichiara: “Siamo consapevoli del fatto che affrontiamo certamente la squadra più forte del campionato, come dimostrato anche dai numeri, però noi, che abbiamo raggiunto un obiettivo sicuramente positivo alla luce della gioventù e della scarsa esperienza complessiva della rosa, affronteremo questo confronto senza pressioni. Possiamo in ogni caso giocarci le nostre carte e proveremo a farlo nel migliore dei modi, poi, come sempre, sarà il campo a fornire il verdetto”.

A dirigere la partita, che sarà trasmessa in diretta streaming gratis su Pallamano TV (link https://www.youtube.com/watch?v=qS_qqtMO-w4), saranno i sig.ri Loris Kurti e Michele Lazzari (commissario il sig. Marco Trespidi).

Sul fronte opposto del tabellone di Gara 1 delle Semifinali dei Play-Off Scudetto, si affronteranno invece Raimond Sassari e Loacker Bozen Volksbank. Gara 2 in programma il 6 maggio (con la sfida del Palazzetto dello Sport di contrada Vigna Marina tra Junior Fasano e Proger Cassano Magnago che si disputerà alle ore 20); eventuale Gara 3 delle semifinali in calendario per sabato 9 maggio.

UFFICIO STAMPA JUNIOR FASANO