Si è svolto a Brindisi l’evento organizzato dall’associazione Remuri per presentare ufficialmente le nuove divise con cui la squadra parteciperà al Meeting CSI – Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio, in programma il prossimo 14 giugno proprio nel capoluogo adriatico.

L’incontro ha rappresentato non soltanto un momento dedicato allo sport, ma anche un’occasione per riaffermare il legame profondo tra la città di Brindisi e il suo mare, valore che da anni ispira l’attività dei Remuri e ne guida l’impegno sul territorio.

Ad aprire l’iniziativa è stata Anna Portolano che ha sottolineato il valore culturale e identitario del progetto Remuri, ringraziando quanti hanno scelto di sostenere l’associazione e il percorso intrapreso dalla squadra brindisina.

Particolare attenzione è stata dedicata al presidente Francesco Romanelli, definito “anima della squadra” e figura simbolo della tradizione marinara locale. Romanelli continua infatti a portare avanti non solo il percorso sportivo dei vogatori impegnati nel Trofeo dell’Adriatico e dello Ionio, ma anche la storica tradizione del Palio dell’Arca.

Nel corso della conferenza sono stati rivolti ringraziamenti alle istituzioni e alle realtà che, con il loro contributo, hanno reso possibile la preparazione della stagione sportiva. Un sentito grazie è stato espresso nei confronti del Comune di Brindisi e del sindaco Giuseppe Marchionna per la vicinanza dimostrata all’associazione sin dall’inizio del mandato amministrativo.

Riconoscimenti importanti sono stati rivolti anche al Cantiere Danese, al Marina di Brindisi e al Marina di Brindisi Club, realtà che garantiscono supporto logistico e manutenzione delle imbarcazioni, contribuendo in maniera decisiva alla continuità dell’attività dei Remuri.

Un ringraziamento è stato inoltre dedicato alla Lega Navale di Brindisi, che offrirà supporto logistico nei giorni della competizione ospitando le imbarcazioni San Lorenzo e San Teodoro, così come alla Capitaneria di Porto e all’Autorità Portuale per la collaborazione assicurata.

Ampio spazio è stato riservato anche alla campagna “Adotta un remo”, iniziativa attraverso la quale numerose aziende del territorio hanno scelto di sostenere concretamente l’associazione. I remi delle imbarcazioni sono stati personalizzati con i loghi delle aziende aderenti.

Tra le realtà sostenitrici figurano: Cattolica Assicurazioni – agenzia di Alessandra Bove, Schiuma, Pellegrino Edilizia, Azienda Agricola Iaia Cosimo, Edil Rollo, Lido Santa Lucia, Studio Quarta, Brunda, Alimentari Luciano, Sapido, Typico e La Concordia.

Un ringraziamento speciale è stato rivolto anche al ristorante Marea di Giuseppe Baldacci, sponsor di maglia della squadra, e al Ristorante Porticciolo di Brindisi, per la generosità e la vicinanza dimostrate nei confronti del progetto.

Nel corso dell’evento è stato inoltre evidenziato il contributo di Recurrent Energy, tra le principali piattaforme globali attive nello sviluppo e nella gestione di progetti fotovoltaici e sistemi di accumulo di energia solare, che ha scelto di sostenere i Remuri marchiando le lance della squadra. Presente all’iniziativa anche Alessandro Romano, intervenuto in rappresentanza della società.

Spazio anche alla collaborazione con Brindeasy, giovane realtà del territorio che ha affiancato i Remuri non soltanto come sponsor, ma condividendo pienamente visione e obiettivi del progetto. Alessio Mitrotta e Luca Lazzari hanno raccontato la sinergia nata negli ultimi mesi con l’associazione brindisina.

Momento centrale dell’incontro è stata la presentazione ufficiale delle nuove maglie da gara, mostrate dagli atleti della squadra davanti alla stampa e ai presenti. È stata inoltre presentata la formazione ufficiale dei Remuri 2026, guidata dal timoniere Francesco Romanelli e composta da Fabio Albanese, Fabrizio Barbieri, Filiberto Cantoro, Marco Ciaccia, Mauro De Bellis, Francesco Diana, Luca Lapomarda, Michel Lepainteur, Alessandro Longo, Vincenzo Maggiore, Antonio Montinaro, Antonio Notarangelo, Antonio Romanelli, Massimiliano Romano, Ettore Scivales, Ivano Semeraro e Gabriele Zammillo.

Nel ringraziare la comunità che ha partecipato alla campagna di raccolta fondi realizzata lo scorso anno, i Remuri sottolineano che presto saranno organizzati i giri in barca destinati ai sostenitori.