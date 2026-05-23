Un’ edizione speciale per un evento unico nel suo genere nel Centro- Sud Italia. Un appuntamento dedicato interamente al mondo dell’auto e pensato per chi voglia lvivere un’esperienza davvero completa. Presentata a San Michele Salentino, presso la Pinacoteca Salvatore Cavallo, la decima edizione della Fiera dell’Auto che si terrà- come da tradizione- a Borgo Ajeni, zona PIP, dal 29 maggio al 7 giugno. L’evento è organizzato da GestAuto Group, consorzio di imprenditori titolari di autosaloni della città, in collaborazione con l’amministrazione comunale di San Michele Salentino e la Pro Loco. 23 mila metri quadrati di esposizione e circa 1000 auto d’occasione, ma anche momenti di intrattenimento e svago non solo per gli amanti di motori e quattroruote, ma anche per le famiglie e per i giovani. Ricco, come ogni anno, sarà anche il calendario delle iniziative collaterali, comprese la musica e il dj set a cura di Ciccio Riccio. Alla presentazione della decima edizione hanno partecipato i rappresentanti istituzionali oltre agli imprenditori di GestAuto Group, che vede insieme sei autosaloni, e alla Pro Loco di San Michele Salentino. L’automobile, di tutti i tipi e per tutte le esigenze, è protagonista assoluta: un evento di settore che riunisce esposizione, varietà e competenza in una sola grande esperienza. Una manifestazione pensata per offrire a ogni visitatore un punto di riferimento reale nel panorama automotive del Centro-Sud.

“E’ un’edizione speciale, dieci anni rappresentano un traguardo importante per noi di GestAuto e per chi nel tempo ha creduto nel nostro lavoro e in un progetto che mette insieme imprenditori dello stesso settore con lo scopo di portare avanti la tradizione, quella che vede San Michele Salentino leader dell’auto d’occasione in un’area vasta come quella de Centro- Sud Italia. Sono giorni in cui, grazie alla Fiera dell’Auto, il nostro Comune accoglie tanti visitatori e tante famiglie, sia quelle in procinto di fare un passo importante che quelle che vogliano semplicemente prendere visione di una realtà di comprovata esperienza ed affidabilità per scelte future. Ringraziamo chi ha creduto in noi e nei nostri sacrifici, la Pro Loco, che ci affianca in questa sfida, ma soprattutto chi in noi ha riposto la propria fiducia”, ha dichiarato Giuseppe Apruzzi, presidente di GestAuto Group.

Open party venerdì 29 maggio ore 11

Aperto tutti i giorni

8:30/13:00 15:00/20:30

Calendario degli eventi collaterali e info sul sito www.fieradellauto.it