Una figura all’interno di una squadra di volley è lo scoutman.Lo scoutman (o statistico) nella pallavolo è la figura professionale che raccoglie e analizza i dati tecnici e tattici della propria squadra e degli avversari. Posizionato a fondo campo con pc e videocamera, fornisce indicazioni in tempo reale allo staff e stila report per la preparazione delle partite.

Codifica in tempo reale: Utilizza software dedicati (il più diffuso è Data Volley) per tradurre ogni azione (ricezione, alzata, attacco, muro) in un codice numerico e alfabetico.Supporto in panchina: Invia dati statistici e video allo staff tecnico durante il set, aiutando l’allenatore a capire le rotazioni avversarie più efficaci o i punti deboli da attaccare. Analisi post-gara: A fine partita, esamina i dati per valutare le performance individuali, l’efficacia dei fondamentali e lo studio dei futuri avversari.

Nello staff della Olio Pantaleo Fasano lo scoutman e assistente allenatore è Giorgio Cesari. Cesari arriva nell’anno in cui la società fasanese esordisce nel campionato di Serie B1 con il chiaro intento di allargare lo sguardo verso traguardi più ambiziosi. La promozione è solo rimandata di un anno. Nella stagione successiva 2024/25 infatti, arriva la conquista della Serie A2. Traguardo storico confermato da una salvezza con playoff promozione annessi grazie anche al meticoloso lavoro di Giorgio Cesari con i suoi numeri, le sue letture tecniche e le analisi delle partite.

Laureato in International Business conseguita in quel di Boston (USA) la sua carriera sportiva da giocatore ben presto si trasforma in scoutman e assistente allenatore.

“Ho iniziato come giocatore, ma a 19 anni ho capito che il mio sguardo sul gioco era diverso: mi attiravano i numeri, le letture tecniche, l’analisi della partita, e quella scarica di adrenalina che arriva quando una scelta giusta cambia l’inerzia di un set. Da lì ho scelto di passare dietro la rete”

Le prime esperienze come assistente allenatore e scoutman le matura al Volley Maglie. Poi un percorso che lo ha portato in tutti i continenti e nei tornei internazionali di FIVB e CEV.

“A Fasano sono arrivato nel 2023/24, in Serie B1: una società seria, con idee chiare e volontà di costruire qualcosa di duraturo. Tre stagioni dopo siamo qui, con una promozione in A2 conquistata sul campo e una prima stagione nella categoria cadetta chiusa con i playoff promozione. Sono numeri che parlano del lavoro della squadra, della società e di uno sponsor come Olio Pantaleo Fasano che ha sposato un progetto di crescita reale, di lungo periodo.

Continuare anche per la stagione 2026/27 dentro al progetto Olio Pantaleo era la scelta più coerente possibile. Quando un’azienda decide di restare al fianco di un club per più stagioni consecutive, dalla B1 fino alla A2, non sta semplicemente mettendo un nome sulla maglia: sta sposando una visione, un metodo, un’identità sportiva che si costruisce stagione dopo stagione. È questo che mi ha convinto a rinnovare senza esitare, accanto a Paolo Totero e a uno staff con cui in questi anni abbiamo trovato un equilibrio di lavoro che permette a ciascuno di portare il proprio contributo dove serve. In Serie A2 ogni dettaglio diventa scelta tecnica, e i dati che porto in panchina hanno valore solo se diventano parte attiva delle decisioni di partita: è la condizione che la società insieme a Olio Pantaleo è riuscita a costruire attorno alla squadra. Per la prossima stagione l’obiettivo è chiaro: consolidare l’A2, alzare ancora lo standard di lavoro, provare a essere più competitivi. Il percorso fatto fin qui mi dice che ci sono tutte le condizioni per riuscirci”

Giada Amatori