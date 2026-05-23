Un momento di profonda riflessione storica e culturale, pensato in particolare per i giovani e finalizzato a promuovere la cultura del dialogo e del pensiero critico. Lunedì 25 maggio 2026, alle ore 10:00, la Sala di Rappresentanza a Palazzo di Città ospiterà l’incontro dal titolo “Cristianità e Islam: dialogo o guerra al tempo delle crociate?”.

L’iniziativa, promossa dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Fasano, vedrà come relatore il Prof. Marcello Pacifico, Ricercatore Tenure Track M-STO/01 presso la Facoltà di Scienze Umane, della Formazione e dello Sport (Dipartimento di studi storici, linguistici e letterari) dell’Università Pegaso. L’evento, organizzato in stretta sinergia con l’I.I.S.S. “Leonardo da Vinci” di Fasano, sarà aperto dai saluti istituzionali della Dott.ssa Cinzia Caroli, Assessora alla Cultura della Città di Fasano, e della Prof.ssa Vita Ventrella, Dirigente Scolastica del Liceo “Da Vinci”. I lavori saranno moderati dal Prof. Domenico Colucci.

L’obiettivo dell’appuntamento è quello di approfondire, attraverso la rigorosa lente della ricerca storica, dinamiche del passato che continuano a riverberarsi sulla complessità del mondo contemporaneo.

«L’Assessorato alla Cultura ha fortemente voluto e promosso questo incontro – spiega l’assessora Caroli – con il professor Marcello Pacifico, un autorevole esperto in storia e docente universitario. L’obiettivo fondamentale è provare a chiarire alcune questioni religiose di ieri, ma anche di oggi, che continuano purtroppo a incidere pesantemente sugli equilibri tra i popoli. Questi appuntamenti vanno con convinzione nella direzione di promuovere un atteggiamento di dialogo e di reciproco rispetto. Si tratta di un appuntamento pensato e rivolto soprattutto ai ragazzi. A tal proposito, vorrei ringraziare sentitamente la dirigente del Liceo “Da Vinci” per aver aderito con immediata prontezza all’iniziativa, che sono certa rappresenterà per i suoi studenti una preziosa opportunità per riflettere su questioni di stringente attualità, favorendo lo sviluppo e la promozione di un pensiero critico. Mi preme inoltre sottolineare l’entusiasmo sincero con cui la dirigente Vita Ventrella ha accolto questa proposta strutturata per la scuola. Un ringraziamento speciale va anche al professor Domenico Colucci, il cui prezioso impegno e la cui disponibilità hanno reso possibile l’organizzazione e la riuscita di questo importante incontro a Fasano».

La cittadinanza, gli organi di informazione e gli studenti sono invitati a partecipare.

Ufficio Stampa

Città di Fasano