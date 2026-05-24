Dopo le grandi soddisfazioni ottenute dalla storica qualificazione ai quarti di finale dell’Under 17 Eccellenza, tra le migliori otto squadre d’Italia, il settore giovanile Valtur Brindisi può continuare a festeggiare e rendere questa stagione sportiva ancor più ricca di record, tanto da entrare direttamente nella storia societaria.

Questa mattina infatti la leva Under 13 NBA Junior ha conquistato l’accesso alle Finali Nazionali, grazie al successo nello spareggio disputato in campo neutro contro la Pallacanestro Cercola, battuta con il punteggio finale di 75-54.

Una storica doppietta Under 17-Under 13 nella stessa annata come qualificazioni alle Finali Nazionali, a suggellare il ‘triplete’ di trionfi in ambito Regionale con le leve Under 13, Under 15 e Under 17 Eccellenza.

Il ‘Final event Junior NBA Under 13 Championship’ è in programma dal 28 al 30 maggio ad Ancona, dove si raduneranno le migliori squadre d’Italia pronte a sfidarsi per conquistare lo scudetto di categoria.

Allenati da coach Cristian Cifuentes, con la supervisione ed esperienza del responsabile tecnico Gianfranco Patera, del preparatore fisico Riccardo Guadalupi e del dirigente Gianluigi Corlianò, ecco il roster Valtur Brindisi Under 13: Corlianò Luca – Crescenzo Mattia – D’Agnano Alessandro – De Notarpietro Samuele – Di Salvatore Diego – Furfaro Alberto – Galasso Tommaso – Guadalupi Giuseppe – Hasalla Leonardo – Odobo Luis – Spagnoletto Francesco – Speculizzi Vincenzo – Villani Samuele.

Complimenti ai ragazzi, dirigenti, allenatori, genitori e collaboratori: una vera famiglia biancoazzurra che sta raccogliendo tutti i frutti di un lavoro eccezionale di squadra.

Ufficio Stampa Valtur Brindisi