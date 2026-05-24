Una spedizione leggendaria che proietta Villa Castelli ai vertici delle arti marziali internazionali.

Nelle giornate del 23 e 24 maggio 2026, la Repubblica di San Marino ha ospitato la prestigiosa World Cup IAKSA, Fight Net e ASI di karate e kick boxing, evento di caratura globale che ha visto la partecipazione di oltre 850 atleti provenienti da ogni angolo del pianeta. In un contesto agonistico di altissimo livello, dove venivano assegnati anche i titoli di campioni assoluti italiani, gli atleti della palestra KKB Team D’Urso hanno firmato un’impresa memorabile, conquistando una straordinaria serie di podi mondiali e titoli nazionali. Un successo di squadra coronato dal premio come “Miglior Team dell’Anno” e da prestigiosi riconoscimenti individuali ai maestri del club.

Di seguito i risultati storici ottenuti dal team:

MAESTRO D’URSO FRANCESCO PAOLO: campione del mondo kata shotokan categoria Master e campione del mondo point fighting categoria Master;

MAESTRO SUMA DAVIDE: vicecampione del mondo point fighting categoria -80 kg e campione del mondo categoria Open;

D’URSO CLARA RITA: vicecampionessa del mondo kata shotokan categoria Seniores, campionessa italiana assoluta e campionessa del mondo point fighting categoria -60 kg;

D’URSO COSIMO: campione del mondo categoria -70 kg e campione italiano assoluto point fighting;

ALTAVILLA LUCA: campione del mondo categoria -60 kg, campione del mondo categoria Open e campione italiano assoluto point fighting;

SUMA LORENA: campionessa del mondo kata shotokan categoria Baby;

NARDELLI MARIANNE MARGARETTE: campionessa del mondo kata shotokan categoria Speranze;

NARDELLI GIUSEPPE: campione del mondo point fighting categoria -30 kg e campione italiano assoluto point fighting;

GALLONE TOMMASO: campione del mondo point fighting e light contact categoria -35 kg e campione italiano assoluto point fighting e light contact;

CARLUCCI RICCARDO: vicecampione del mondo point fighting categoria +45 kg e campione italiano assoluto point fighting;

SUMA SOFIA: campionessa del mondo point fighting categoria -30 kg e campionessa italiana assoluta point fighting;

CASALE LUCIA: campionessa del mondo point fighting e light contact categoria +45 kg e campionessa italiana assoluta point fighting e light contact;

SICILIANO SARA MARIA: campionessa italiana assoluta point fighting categoria -40 kg.A suggellare questa straordinaria prova collettiva, la palestra KKB Team D’Urso è stata ufficialmente premiata come MIGLIOR TEAM DELL’ANNO.

Grandi riconoscimenti anche per la guida tecnica:

il Maestro FRANCESCO D’URSO ha ricevuto l’onorificenza dell’inserimento nella “Hall of Fame 2026”, mentre il Maestro COSIMO D’URSO è stato insignito del prestigioso certificato di eccellenza nelle discipline delle arti marziali.

Tutti questi successi ripagano i sacrifici, la dedizione e la costanza negli allenamenti di tutti i ragazzi, dei loro genitori e dell’intero team che ha sostenuto gli atleti in questa memorabile trasferta.