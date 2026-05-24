L’ASD Paradiso sul Tetto d’Italia: Trionfo all’Arena Garibaldi nella Gazzetta Football League PISA – Una pagina di sport memorabile, scritta oggi dai piccoli campioni dell’ASD Paradiso.

Sul prestigioso manto erboso dell’Arena Garibaldi – Stadio Romeo Anconetani di Pisa, si è consumato il trionfo della formazione categoria Young – Pulcini nella Fase Finale Nazionale della ACSI Gazzetta Football League.

Una giornata storica per la scuola calcio, culminata con la conquista del titolo nazionale grazie a un cammino perfetto.I piccoli campioni dell’ASD Paradiso posano fieri con le medaglie e la coppa all’Arena Garibaldi – Cetilar Arena .Dominio Assoluto: La Classifica del Girone Il successo della compagine brindisina non è frutto del caso, ma di un cammino impeccabile che ha visto la squadra dominare letteralmente il girone eliminatorio. L’ASD Paradiso ha chiuso la prima fase a punteggio pieno, lasciando le briciole agli avversari.

Ecco la classifica finale del girone prima delle fases a eliminazione diretta:

Pos.Squadra Punti Giocate Vinte 1🏆 BRINDISI PULCINI 12 4 4 – 2 AGRIGENTO3 PULCINI 7 4 2 – 3 AGRIGENTO 2 PULCINI 6 4 2 – 4 AGRIGENTO 1 PULCINI 4 4 1 – 5 PISA PULCINI 0 4 0

Il Percorso Verso la Gloria:

la Cronaca dei MatchI piccoli calciatori hanno confermato la propria superiorità anche nella fase calda del torneo, mostrando un mix letale di carattere, tecnica e determinazione in entrambe le sfide decisive della mattinata.

La Semifinale: Brindisi Pulcini vs Agrigento 1 Pulcini (2 – 1) Nella prima semifinale delle ore 08:30, i ragazzi del Brindisi hanno affrontato la quarta classificata del girone, l’Agrigento 1. È stato un match vibrante e combattuto fino all’ultimo secondo. Con un’ottima organizzazione di gioco e una straordinaria forza di volontà, l’ASD Paradiso è riuscita a imporsi per 2 a 1, strappando il pass per l’attesissimo ultimo atto.La Finalissima: Brindisi Pulcini vs Agrigento 2 Pulcini (2 – 1)Alle ore 09:30 è scoccata l’ora della finalissima contro l’Agrigento 2 (che aveva superato l’Agrigento 3 nell’altra semifinale). I giovani atleti non hanno avvertito il peso e la pressione del prestigioso palcoscenico della Serie B. Con una prestazione maiuscola e un’identica lucidità sotto porta, l’ASD Paradiso ha replicato il risultato del turno precedente, superando i rivali per 2 a 1 al fischio finale. Un successo matematico che ha fatto esplodere la gioia dei piccoli atleti e dei sostenitori al seguito.Orgoglio puro: il piccolo Gabriele De Giorgio stringe forte tra le mani la meritata coppa dei campioni sotto la targa ufficiale dello stadio Arena Garibaldi.📋 I Protagonisti del Trionfo Ecco la rosa ufficiale dei neo-campioni nazionali dell’ASD Paradiso:I Piccoli Atleti:Bara Mohamed, De Giorgio Gabriele, De Lorenzo Jacopo, Frascaro Diego, Hyseni Rejan, Hyseni Useid, Maiorana Giovanni, Marzo Federico, Nocioni Alberto, Nocioni Alessio, Pastore Alberto, Un pensiero speciale va ai compagni di squadra Pinto Antonio, Lafuenti Gabriele e Papa Antonio, che non hanno potuto partecipare alla trasferta per motivi familiari ma che restano a pieno titolo campioni di questo splendido gruppo.

Lo Staff Tecnico:Mister Squadra: Stefano Bonatesta, Mister Portieri: Baftjar Hyseni💝

Un Ringraziamento Speciale alle Famiglie Dietro a ogni grande successo di una scuola calcio c’è sempre una squadra invisibile ma fondamentale: quella dei genitori. La società e lo staff tecnico ci tengono a dedicare questo trionfo a tutte le famiglie dei piccoli atleti.Un ringraziamento speciale va ai genitori per il loro costante supporto, per i sacrifici fatti e per aver accompagnato i ragazzi in questa indimenticabile avventura a Pisa con un tifo caloroso, corretto ed esemplare. Questo scudetto nazionale è anche e soprattutto vostro.Valori dentro e fuori dal Campo La foto di rito scattata sotto la tribuna del Cetilar Arena – con le medaglie d’oro al collo e la coppa al centro dello schieramento insieme allo staff tecnico – fotografa la gioia pura di un gruppo straordinario che ha chiuso il torneo con 6 vittorie su 6 incontri disputati. Oltre al successo sportivo, l’evento ACSI ha rappresentato una splendida festa di sport e fair play tra le migliori realtà giovanili d’Italia. Per l’ASD Paradiso si tratta di una meritata conferma dell’ottimo lavoro svolto nell’attività di base e nella valorizzazione dei giovani talenti.