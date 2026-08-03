Al via CIRCOLO65, il progetto promosso dal Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, tramite il Dipartimento per lo Sport e realizzato in collaborazione con Sport e Salute. L’iniziativa è finalizzata a diffondere la cultura del movimento nella popolazione over 65, con l’obiettivo di promuovere stili di vita salutari e valorizzare lo sport come strumento di prevenzione per il miglioramento del benessere psico-fisico.

Il progetto si rivolge alle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche (ASD e SSD) iscritte al Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, e agli Enti del Terzo Settore (ETS) di ambito sportivo iscritti al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), impegnati su tutto il territorio nazionale in attività sociali dedicate alla terza età.

L’iniziativa punta a diffondere la cultura del movimento attraverso l’attivazione di gruppi di cammino e programmi di attività sportiva organizzati, favorendo al contempo la socialità e l’integrazione intergenerazionale tra giovani e anziani. Per partecipare, le ASD, le SSD e gli ETS dovranno presentare la propria candidatura nell’ambito di un partenariato obbligatorio composto da almeno altri due soggetti.

Tra i requisiti è prevista l’organizzazione di almeno 5 eventi nell’arco di 12 mesi, da selezionare tra specifiche attività.

Le candidature dovranno essere trasmesse esclusivamente attraverso il sito sportesalute.eu entro e non oltre le ore 16:00 del 18 settembre 2026.

Inoltre, il 3 settembre è in programma un webinar aperto a tutti, dedicato alla presentazione dell’Avviso Pubblico, delle Linee Guida di Rendicontazione e della Guida alla compilazione della domanda.

Per maggiori dettagli è possibile visitare la pagina dedicata sul sito ufficiale: sportesalute.eu/circolo65.