Due modi diversi di costruire una risata, tra musica, monologhi, personaggi e quella materia inesauribile che è la vita di tutti i giorni. Giovedì 20 agosto, alle ore 21, la Scalinata Virgilio ospita “Brindisi Cabaret Show”, con Dado e Ciro Giustiniani, due protagonisti della comicità televisiva e teatrale italiana. L’appuntamento, a ingresso libero, fa parte di “Meridiani d’Estate 2026”, la rassegna culturale e di spettacolo organizzata dal Comune di Brindisi con la Fondazione Nuovo Teatro Verdi.

La serata mette uno accanto all’altro due modi diversi di costruire la comicità. Da una parte Dado, nome d’arte del romano Gabriele Pellegrini, che ha fatto della contaminazione tra cabaret e musica la propria cifra; dall’altra Ciro Giustiniani, comico e monologhista napoletano che affida alla parola, al gesto e alla deformazione del quotidiano una comicità centrata su famiglia, costume e contraddizioni sociali.

Dentro il “Dado Show” entrano abitudini, piccoli conflitti domestici, coppia e paradossi del presente. La battuta può partire da un dialogo, diventare una canzone e tornare immediatamente al pubblico. È una comicità costruita sul ritmo e sull’interazione, nella quale la platea diventa parte dello spettacolo. La musica ne modifica il passo, lo accelera e apre all’improvviso nuove direzioni. Attore, comico e cantante, Dado comincia giovane e costruisce negli anni un repertorio nel quale la forma musicale diventa uno strumento per smontare comportamenti, mode, relazioni e fatti di costume. La notorietà nazionale passa attraverso programmi come “Zelig”, dove approda nel Duemila, ma anche “I Raccomandati”, “I migliori anni”, “Made in Sud” e in seguito “Colorado”. Negli anni ha continuato a muoversi tra televisione e palcoscenico, fino ai ritorni nelle edizioni più recenti di “Zelig” e alla partecipazione a “Only Fun”. Le melodie conosciute sono piegate alla parodia, le parole cambiano traiettoria e una canzone si trasforma in pochi secondi in una fotografia ironica e scanzonata dell’attualità. Dai primi spettacoli alle tournée teatrali, Dado ha sviluppato un modo di stare sulla scena nel quale monologo e musica si rincorrono in uno scambio continuo.

Ciro Giustiniani ha costruito una parte importante della propria carriera sul monologo, osservando la quotidianità, la famiglia, le differenze tra Nord e Sud e le piccole disavventure nelle quali ciascuno può riconoscersi. Dal cabaret dei primi Duemila è arrivato alla popolarità televisiva di “Made in Sud”, format nel quale è stato a lungo uno dei volti riconoscibili. La sua comicità passa anche dal corpo. Giustiniani accelera le parole, moltiplica i gesti, usa i suoni e lavora sulla trasformazione del napoletano in un linguaggio comprensibile ben oltre Napoli. È questa combinazione tra racconto e rappresentazione fisica a definire il suo modo di stare sul palco.

Nel suo repertorio sono entrati negli anni anche personaggi diventati familiari al pubblico televisivo, insieme a monologhi nei quali esperienze personali e vicende comuni vengono spinte verso il paradosso. Nel 2017 Giustiniani ha raccolto parte di questo universo anche nel libro autobiografico pubblicato da Rai Eri, dove ricordi familiari, Napoli e comicità si mescolano nello stesso sguardo sulla vita quotidiana.

“Brindisi Cabaret Show” nasce proprio dall’incontro fra queste due direzioni. Dado arriva alla battuta passando spesso da una chitarra e da una melodia; Giustiniani costruisce immagini attraverso parole, suoni e gesti. Uno parte dalla canzone e la porta altrove, l’altro prende una situazione ordinaria e la trasforma fino a farne una scena. La materia è a portata di mano: sta nelle case, nelle conversazioni, nei piccoli automatismi quotidiani e in tutto ciò che il pubblico riconosce prima ancora che arrivi la battuta. Sulla Scalinata Virgilio i due percorsi diventano una sola serata, affidata alla forza del cabaret dal vivo e alla relazione diretta con il pubblico. È questo il terreno comune dei due comici: prendere sul serio la realtà finché non comincia a far ridere. Il resto accadrà il 20 agosto sulla Scalinata Virgilio, con Dado e Ciro Giustiniani faccia a faccia con il pubblico di Brindisi.

Ufficio Stampa & Comunicazione

Fondazione Nuovo Teatro Verdi – Brindisi