Il Giardino del Giannettino di Via Roma a Cisternino riapre finalmente per restituire ai visitatori un luogo suggestivo del centro cittadino. Il prologo è avvenuto con l’evento musicale “Cello solo” di Danilo Squitieri nell’ambito del Festival della Valle d’Itria che ha conquistato il numeroso pubblico presente.

Nuova occasione di condivisione è rappresentata dal festival culturale “Ecocentrica”, in programma fino al 9 agosto 2026, promosso e organizzato dall’Associazione Meteo Valle d’Itria OdV con il sostegno del Comune di Cisternino.

“Questo prezioso spazio verde diventa un palcoscenico a cielo aperto dove arte, spettacolo, divulgazione scientifica e valorizzazione del territorio dialogano in un ambiente accogliente e ricco di fascino – dice Annalisa Canzio assessore alla cultura del comune di Cisternino – Per celebrare la rinascita del giardino, l’area sarà impreziosita da un elegante allestimento con luminarie e bancarelle solidali. Un luogo in cui teatro, musica, fotografia, scienza e tradizioni locali possano offrire al pubblico un’occasione di scoperta”.

IL PROGRAMMA COMPLETO DEL FESTIVAL

FOTOGRAFIA (Tutti i giorni, dal 2 al 9 agosto): Mostra fotografica di Patrizia Aversa dal titolo “La Puglia in particolare…”. Istantanee di una storia povera ma preziosa, che immortala le vite di chi sa fare tesoro di colori e tradizioni tramandate nei secoli. .

VOCE E DANZA (Venerdì 7 agosto – ore 21:00): Chiara Liuzzi e Lucia Della Guardia in scena con la performance multidisciplinare tra musica e movimento “Chiaraluce”.

READING SUL CLIMA (Sabato 8 agosto – ore 21:00): Reading teatrale di Renza De Cesare, con l’intervento dello scienziato Sergio Castellari per la presentazione del testo “La Margherita di Adele” di Marco Vignudelli.

CONCERTO JAZZ DI CHIUSURA (Domenica 9 agosto – ore 21:00): Grande evento finale “Jazz Around the World – Nova Vojago” con la formazione composta da Mino Lacirignola, Cristina Lacirignola, Enzo Lanzo, Francesco Manfredi, Camillo Pace e Andrea Gargiulo, e con Gaetano Partipilo. Ingresso libero e gratuito. FRANCESCO ZIZZI