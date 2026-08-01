Otto persone arrestate e una denunciata. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio ad “alto impatto” disposto dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Brindisi e svolto dalle Compagnie presenti sul territorio provinciale.

L’attività, intensificata in particolare nelle aree della movida e nei luoghi di maggiore aggregazione giovanile, ha avuto come obiettivi la prevenzione della criminalità diffusa, il contrasto allo spaccio di stupefacenti e il rafforzamento della sicurezza urbana, soprattutto in questo periodo estivo caratterizzato da una maggiore presenza di residenti e turisti.

Nel corso delle operazioni, a Francavilla Fontana, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno arrestato in flagranza due giovani accusati di ricettazione in concorso. I militari li hanno sorpresi mentre stavano scaricando da un autocarro suppellettili provenienti da un trasloco, risultate rubate il 29 luglio scorso in provincia di Taranto. Il mezzo e la refurtiva sono stati restituiti al proprietario.

A San Pietro Vernotico, invece, un uomo è stato denunciato per evasione: durante un controllo non è stato trovato nella propria abitazione nonostante fosse sottoposto alla detenzione domiciliare.

A Oria, i Carabinieri hanno arrestato un uomo e una donna di nazionalità nigeriana in esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lecce. Entrambi dovranno scontare una pena di 4 anni e 6 mesi di reclusione per favoreggiamento della prostituzione.

A Carovigno è stato arrestato un uomo, già ai domiciliari, destinatario di un provvedimento della Procura di Brindisi. Dovrà espiare una condanna a 2 anni e 7 mesi di reclusione per una serie di reati, tra cui spaccio di sostanze stupefacenti, detenzione illegale di armi, guida in stato di ebbrezza, guida sotto l’effetto di stupefacenti e guida con patente revocata, commessi tra il 2017 e gli anni successivi nei territori di Carovigno e San Michele Salentino.

A Ceglie Messapica, un uomo sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stato arrestato per evasione dopo essersi allontanato dall’abitazione senza autorizzazione.

A San Vito dei Normanni, i Carabinieri hanno eseguito un aggravamento della misura nei confronti di un cittadino tunisino già sottoposto a una misura alternativa alla detenzione. Il provvedimento, emesso dal Tribunale per i Minorenni di Milano, è scattato dopo ripetute violazioni delle prescrizioni imposte.

Infine, a Tuturano, i militari della Stazione di Latiano, con il supporto dei colleghi della locale Stazione, hanno arrestato un giovane destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica di Brindisi. Dovrà scontare 2 anni e 4 mesi di reclusione per furto e indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento, reati commessi nel 2018 a Latiano e Brindisi.

I Carabinieri del Comando Provinciale di Brindisi hanno annunciato che, per tutta la stagione estiva, proseguiranno le attività di prevenzione e controllo, con particolare attenzione alle località turistiche e alle zone caratterizzate dalla maggiore affluenza di persone.