Sarà il Centro commerciale AppiAnticA a fare da cornice, nelle giornate dell’8, 10 e 11 ottobre, al Campionato Regionale Elite di Pugilato.
L’evento, promosso dall’associazione sportiva dilettantistica Team Boxe Mesagne – organizzazione affiliata alla Federazione Pugilistica Italiana (FPI) — trasformerà la Galleria in un palcoscenico di prim’ordine. Gli incontri si svolgeranno dalle ore 18:00 alle 21:00, offrendo ad appassionati e visitatori l’opportunità di vivere da vicino e a bordo ring tutta l’emozione della grande boxe.
Allestire un appuntamento di rilievo regionale all’interno di uno spazio di aggregazione quotidiana rappresenta una scelta originale e inclusiva per promuovere lo sport al di fuori dei contesti tradizionali. L’iniziativa riconosce l’impegno di una realtà radicata nel territorio in grado di affiancare all’attività agonistica la crescita educativa dei giovani.
Un sentito “in bocca al lupo” a tutti gli atleti che si confronteranno sul quadrato nel corso delle tre giornate di gara.