Nel Torneo Regionale Esordienti Under 19, andato in scena il 27 e 28 febbraio e organizzato dalla ASD Boxe Modugno, è arrivata la splendida affermazione di Antonio Iaia, che si è laureato Campione Regionale Esordienti 2026 Under 19 nella categoria 55 kg, portando in alto i colori brindisini.

Una vittoria costruita con determinazione, lucidità e carattere. In finale Antonio ha affrontato il valido Joseph Vasco della Società Merico, in un match intenso e combattuto fino all’ultimo round. Dopo un richiamo ufficiale subito nella seconda ripresa, il giovane pugile brindisino ha saputo reagire con maturità sorprendente per un esordiente: nessun calo di concentrazione, nessuna esitazione, ma uno sprint decisivo nella terza ripresa che gli ha consentito di conquistare meritatamente la vittoria e il titolo regionale esordienti.

Un successo che va oltre il risultato tecnico. Antonio Iaia, nipote del maestro Carmine Iaia, ha dimostrato sangue freddo, resilienza e una solidità mentale che rappresentano il vero patrimonio di un atleta in crescita. Una prova che certifica la qualità del lavoro svolto in palestra e che conferma come il vivaio della Boxe Iaia Brindisi sia una realtà sempre più competitiva nel panorama regionale.

Meno fortunata, ma comunque significativa, l’esperienza degli altri due atleti brindisini: Riccardo Matera (70 kg) e Giuseppe Montanaro (65 kg), sconfitti nei rispettivi incontri ma protagonisti di prestazioni utili nel loro percorso di crescita sportiva.

Soddisfatto il maestro Carmine Iaia, che a fine manifestazione ha dichiarato: «Sono orgoglioso dei miei ragazzi. Il debutto in un torneo regionale, ancorché di esordienti, porta sempre con sé emozione e pressione, ed è normale che ci sia qualche difficoltà. Antonio è stato bravo a restare lucido in un momento delicato dell’incontro: dopo il richiamo avrebbe potuto disunirsi, invece ha dimostrato carattere e maturità, qualità che non si insegnano facilmente. Questo titolo è il frutto del lavoro quotidiano, dei sacrifici fatti in palestra e della serietà con cui tutti stanno affrontando questo percorso. Anche Matera e Montanaro, pur sconfitti, hanno dato il massimo: nello sport vince chi sceglie di mettersi in gioco ogni giorno, al di là del risultato. Continuiamo a lavorare con umiltà, perché questo è solo l’inizio»

La Boxe Iaia Brindisi chiude così il torneo regionale esordienti con un titolo che dà entusiasmo e prospettiva, confermando che il futuro del pugilato brindisino è già una concreta realtà e promettente bene.

Ufficio Stampa SummerTime – Animazione & Spettacolo

Per Boxe Iaia Brindisi