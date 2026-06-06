Si è svolta ieri, presso il Consiglio Regionale della Puglia, la cerimonia di premiazione della IX edizione della Borsa di Studio Aldo Moro, un’importante iniziativa dedicata alla memoria dello statista pugliese, promossa dall’Associazione Consiglieri regionali della Puglia, gli ex Parlamentari della Repubblica, la Federazione Centro Studi Aldo Moro, Renato dell’Andro, con il patrocinio della Regione Puglia.

L’evento è stato introdotto da Gero Grassi, già Parlamentare pugliese. Sono intervenuti l’ing. Ferlicchia, Presidente dell’Associazione degli Ex Consiglieri Regionali della Puglia e ideatore del Premio Aldo Moro nel 2015 e l’avv. Elisabetta Vaccarella, Vicepresidente del Consiglio Regionale, che ha presieduto la cerimonia in assenza dell’On. Tony Mattarelli, al quale è stato rivolto un cordiale saluto in apertura. “Lo studio è strumento di libertà e crescita civile”: con queste parole l’Avv. Vaccarella chiude il suo intervento, ringraziando gli studenti che si sono cimentati con impegno nel ricordare Aldo Moro, una figura di riferimento per le Istituzioni, ma anche per il nostro territorio.

Nel corso della manifestazione è intervenuto anche il Prof. Dellino dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari, sottolineando il grande interesse suscitato dal concorso, che quest’anno ha raccolto 127 elaborati provenienti da tutte le province della Puglia e anche da fuori regione.

Tra i premiati figurano le nostre studentesse Francesca Libasci e Viola Scarano, della classe 5ª B del Liceo Artistico “”E. Simone” del Polo Liceale Marzolla Leo Simone Durano, classificatesi al 5° posto ex aequo.

Viola Scarano ha realizzato un e-book su “Aldo Moro e il cinema”.

Francesca Libasci ha prodotto un video dedicato a “Aldo Moro e la Commissione Moro 2”.

Le studentesse sono state accompagnate dai Prof Sabrina Gorgoni, docente di Lettere e Massimiliano Gemma, Referente per l’Educazione Civica che li hanno seguiti nel loro lavoro di ricerca.

Congratulazioni alle nostre studentesse per questo prestigioso riconoscimento, frutto di un serio e appassionato lavoro di studio, ricerca e revisione, che testimonia impegno, competenza e sensibilità civica.