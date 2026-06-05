Furti d’auto, danneggiamenti, pneumatici squarciati e scarsa sorveglianza nelle aree esterne dell’ospedale. È un duro atto d’accusa quello lanciato dalla FP CGIL Brindisi nei confronti della ASL in merito alle condizioni dei parcheggi del Presidio Ospedaliero “Antonio Perrino”.

In una nota indirizzata alla direzione generale, sanitaria e amministrativa dell’azienda sanitaria, oltre che alla stampa, il sindacato sostiene di denunciare da anni le criticità legate alla sicurezza delle aree di sosta dell’ospedale senza aver ottenuto risposte adeguate.

Secondo la FP CGIL, la vertenza sarebbe aperta dal 2021 con l’obiettivo di garantire maggiori tutele a lavoratrici, lavoratori e utenti della struttura sanitaria. Nel frattempo, però, gli episodi di microcriminalità si sarebbero susseguiti, alimentando un clima di insicurezza per chi quotidianamente frequenta il presidio.

«Le pertinenze esterne di un ospedale non sono un dettaglio logistico, ma parte integrante del luogo di lavoro», sottolinea il sindacato, che richiama la necessità di interventi concreti sul fronte del controllo degli accessi, della videosorveglianza e dell’illuminazione dei parcheggi.

Nel mirino della FP CGIL finisce anche la recente installazione della nuova insegna luminosa sulla facciata dell’ospedale. Un intervento che, secondo i rappresentanti sindacali, avrebbe una valenza esclusivamente estetica e comunicativa, senza incidere sui problemi reali segnalati da anni.

«Può valorizzare il nome della struttura, ma non protegge le auto dei dipendenti, non riduce i furti e non aumenta la sicurezza dei parcheggi», evidenzia la nota, nella quale si sostiene che le risorse disponibili avrebbero dovuto essere destinate prioritariamente al potenziamento dei sistemi di sorveglianza e alla messa in sicurezza delle aree esterne.

La FP CGIL richiama inoltre un’altra questione ritenuta irrisolta: l’installazione di distributori automatici d’acqua all’interno del presidio. Anche su questo tema, il sindacato afferma di aver sollecitato più volte la direzione aziendale senza ottenere risultati concreti, nonostante precedenti comunicazioni che ne annunciavano l’attivazione.

Con l’arrivo della stagione estiva, il sindacato ritiene che la mancata soluzione del problema rappresenti un ulteriore disagio per dipendenti, pazienti e utenti della struttura.

«Questa è la prova più chiara che la ASL Brindisi preferisce la facciata alla sostanza», concludono nella nota il segretario generale della FP CGIL Brindisi, Luciano Quarta, e il segretario aziendale FP CGIL del Perrino, Valerio Aga.

Al momento non risultano repliche ufficiali da parte della ASL Brindisi alle contestazioni sollevate dal sindacato.