Quattro immobili recuperati e restituiti alla collettività, nuovi luoghi destinati all’incontro, alla partecipazione e alla crescita delle comunità. Si è svolta questa mattina l’inaugurazione dei locali recuperati nell’ambito del progetto “ARCA Servizi, incontri e voci”, promosso da ARCA Nord Salento e finanziato dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza attraverso il Programma Operativo Complementare (POC) Legalità 2014-2020.

La giornata ha preso il via nel quartiere Sant’Elia, nei locali di piazza Tiepolo 7 e 9, per poi proseguire nel quartiere Paradiso, in via Egnazia 90 e 92, dove sono stati illustrati gli interventi realizzati e le attività che troveranno spazio all’interno delle strutture recuperate. Immobili che per anni erano rimasti inutilizzati e che oggi vengono restituiti ai quartieri come luoghi aperti alla comunità, destinati ad accogliere iniziative sociali, culturali, formative e di partecipazione civica.

All’iniziativa hanno preso parte numerose autorità istituzionali, tra cui Sua Eccellenza il Prefetto di Brindisi Guido Aprea, la procuratrice di Brindisi Pina Montanaro, il consigliere regionale Antonio Scianaro, le assessore al Comune di Brindisi Caterina Cozzolino e Lucia Vantaggiato, il comandante della Polizia Locale di Brindisi Antonio Orefice, oltre ai rappresentanti delle associazioni, delle cooperative e delle realtà territoriali coinvolte nel progetto.

L’intervento rappresenta un ulteriore tassello del percorso di rigenerazione urbana e sociale che ARCA Nord Salento sta portando avanti nei quartieri di edilizia residenziale pubblica. Un percorso che punta a superare il concetto tradizionale di semplice gestione del patrimonio abitativo per promuovere una visione più ampia, capace di coniugare recupero degli immobili, inclusione sociale, partecipazione civica, cultura e sviluppo territoriale.

Negli ultimi anni l’ente ha investito risorse significative nella manutenzione e nel recupero del patrimonio pubblico, affiancando agli interventi edilizi una serie di azioni volte a migliorare la qualità della vita delle comunità residenti. In questa prospettiva, la restituzione dei quattro spazi inaugurati oggi assume un valore che va oltre il recupero materiale degli immobili: significa creare nuove opportunità per il territorio e mettere a disposizione dei cittadini luoghi destinati alla costruzione di relazioni, servizi e percorsi di crescita condivisa.

«Per ARCA Nord Salento la rigenerazione urbana non significa semplicemente recuperare edifici o ristrutturare immobili – ha dichiarato l’amministratore unico Vittorio Rina -. Rigenerare significa restituire funzioni, creare opportunità, favorire relazioni e costruire luoghi capaci di produrre comunità. Quando uno spazio abbandonato torna a vivere, quando viene affidato ad associazioni e realtà del territorio e si trasforma in un presidio sociale, culturale e formativo, allora si realizza una vera rigenerazione urbana».

«Questa esperienza – ha aggiunto Rina – dimostra che i quartieri popolari possono diventare laboratori di innovazione sociale, partecipazione e cittadinanza attiva. I risultati che stiamo ottenendo confermano che investire nelle persone, nelle reti territoriali e negli spazi di comunità rappresenta una scelta strategica per migliorare la qualità della vita e rafforzare il senso di appartenenza ai quartieri».

I quattro immobili inaugurati saranno destinati ad attività sociali, educative, culturali e formative, contribuendo a rafforzare la presenza di servizi e occasioni di aggregazione in due quartieri che negli ultimi anni sono stati al centro di importanti interventi di riqualificazione e valorizzazione.

Nel corso della visita ai locali del quartiere Paradiso è stata inoltre presentata un’ulteriore iniziativa che si inserisce nel più ampio percorso di trasformazione urbana dell’area. È infatti in corso di realizzazione il diciassettesimo dei 42 murales previsti da ARCA Nord Salento nell’ambito del progetto che porterà alla nascita di uno dei più grandi parchi di street art d’Europa.

L’opera è realizzata da Nemo’s, tra i più noti protagonisti della scena dell’arte urbana italiana e mondiale, da tempo vicino al percorso culturale sviluppato nel quartiere Paradiso. Il murale affronta il tema della rinascita attraverso la rappresentazione di una figura umana dalla quale si sviluppano rami e frutti, simbolo di crescita, sviluppo e nuove opportunità per la comunità.

L’intervento si inserisce nel progetto di street art voluto e coordinato da ARCA Nord Salento e curato dal Collettivo ImmaginAbile, che negli anni ha contribuito a trasformare il quartiere Paradiso in un laboratorio artistico a cielo aperto, capace di richiamare l’attenzione di artisti di rilievo nazionale e internazionale e di utilizzare l’arte urbana come strumento di valorizzazione degli spazi pubblici e di costruzione dell’identità collettiva.

«La rigenerazione urbana è un processo che richiede continuità, visione e capacità di guardare oltre il singolo intervento – ha concluso Rina -. Per questo, dopo il grande lavoro svolto sul patrimonio abitativo, continueremo nell’azione di recupero e valorizzazione degli immobili di proprietà dell’ente, intervenendo anche sui locali commerciali oggi inutilizzati. Vogliamo ristrutturarli, renderli nuovamente fruibili e favorire l’insediamento di nuove attività capaci di generare servizi, lavoro e opportunità. È un percorso che punta a rafforzare la rigenerazione urbana, sociale ed economica dei territori nei quali operiamo e che intendiamo proseguire con determinazione».

L’inaugurazione dei nuovi spazi di comunità e l’avanzamento del progetto artistico del quartiere Paradiso confermano l’impegno di ARCA Nord Salento nel promuovere modelli di sviluppo capaci di coniugare recupero del patrimonio pubblico, inclusione sociale, cultura e partecipazione, trasformando luoghi un tempo inutilizzati in opportunità concrete per le comunità e per il futuro dei quartieri.

Cordiali saluti.

Vittorio Rina

Amministratore Unico