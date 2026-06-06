Lunedì 8 giugno, dalle ore 17 alle 23, Piazza Capuana (quartiere Paradiso) e il viale adiacente accolgono “Paradiso Block Party”, iniziativa promossa dal Servizio La Città dei Ragazzi insieme a Mani in Pa.St.A, MFR Brindisi e Urban Minds, con una fitta rete di partner locali e nazionali. Una festa di quartiere all’insegna dello sport, del gioco, dell’arte e della musica per festeggiare insieme la conclusione dell’anno scolastico e per restituire alla città il frutto di mesi di impegno, idee e partecipazione dei più giovani.

La scelta di Piazza Capuana non è casuale: gli spazi intorno alla piazza sono al centro di azioni di riqualificazione urbana concretizzate negli ultimi mesi dalle Commissioni del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi, da sportivi, artisti, associazioni e liberi cittadini, come gesto concreto di cura e impegno per i luoghi pubblici della città.

Ad arricchire la festa, ampliando il museo a cielo aperto di street art che da anni cresce tra le strade del quartiere, una nuova grande opera a cura dell’artista Nemo’s, autore del murale monumentale che sta prendendo vita su una delle facciate dei palazzi di edilizia residenziale pubblica del Paradiso, gestiti da Arca Nord Salento.

Il programma intreccia i linguaggi più cari alle nuove generazioni in un palinsesto che anima la piazza fino a sera: laboratori creativi, attività sportive, street art, dj set, freestyle contest, attività di sensibilizzazione ambientale e, in chiusura, l’esibizione di Zorlak, pioniere dello scratching. Un appuntamento pensato per coinvolgere bambini, ragazzi, famiglie e l’intera comunità in un’unica grande festa di quartiere.

L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Servizio La Città dei Ragazzi (promosso dal Consorzio Ambito Sociale BR1 — che comprende il Comune capoluogo e il Comune di San Vito dei Normanni — e gestito da ImmaginAbile Impresa Sociale), il progetto Mani in Pa.St.A (Paradiso Street Art) vincitore dell’iniziativa Luoghi Comuni (sostenuta dalle Politiche Giovanili della Regione Puglia in collaborazione con ARTI), la Festa dei Centri Interconi a cura dell’associazione MFR Brindisi, il collettivo Urban Minds e numerose associazioni del territorio.

“Paradiso Block Party”, oltre ad essere un momento di festa, è un’esperienza di empowerment e cittadinanza attiva che conferma come le giovani generazioni possano essere protagoniste di un cambiamento positivo per la propria comunità.

Le attività in programma sono gratuite e aperte a tutta la cittadinanza.