Un’intera comunità musicale pronta a salire sul palco per raccontare un anno di studio, crescita e condivisione. Dall’8 al 23 giugno la World Music Academy di San Vito dei Normanni presenta il tradizionale calendario di fine anno accademico con sette appuntamenti pubblici che coinvolgeranno allievi, docenti e famiglie negli spazi dell’ExFadda, del Teatro Tex e dello Strato Bar.

La rassegna rappresenta il momento conclusivo delle attività formative del centro fondato nel 2012 dal maestro Vincenzo Gagliani, oggi punto di riferimento per la formazione musicale e la valorizzazione delle tradizioni popolari del territorio. In programma saggi, lezioni aperte, concerti e momenti di festa che daranno voce ai diversi percorsi didattici sviluppati durante l’anno, dai corsi per la prima infanzia alle classi di strumento, fino ai laboratori collettivi e alla Scuola di Pizzica.

Ad aprire il calendario, lunedì 8 giugno alle 19 all’ExFadda, sarà il saggio di Giocodanza di matrice popolare e Pizzica per bambine e bambini guidato da Mina Vita. Domenica 14 giugno, alle 10.30, spazio alla lezione aperta di “Musica Piccolissima”, il percorso dedicato ai bambini da zero a 36 mesi accompagnati dai genitori e curato da Antonietta Recchia.

La stessa giornata si concluderà alle 19.30 con la festa finale della Scuola di Pizzica di San Vito, uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, con la partecipazione di Fabrizio Nigro, Mina Vita, Franco e Vincenzo Gagliani e degli ospiti Senature di Ostuni.

Lunedì 15 giugno, alle 20, sempre all’ExFadda, sarà la volta del saggio di “CLAP! For Kids”, il laboratorio musicale rivolto ai bambini dai 3 ai 5 anni e condotto da Antonietta Recchia.

Il cuore delle attività della Scuola di Musica sarà protagonista domenica 21 giugno al Teatro Tex. Alle 17 si esibiranno gli allievi delle classi di chitarra classica, violino e pianoforte, seguiti alle 19 dai laboratori d’insieme coordinati da Alessandro Muscillo e dal laboratorio orchestra diretto da Vincenzo Recchia.

Lunedì 22 giugno alle 20 il Tex ospiterà invece “Piano e Voce”, il saggio finale della classe di canto del docente Giuseppe Calò.

Gran finale martedì 23 giugno allo Strato Bar con il concerto degli allievi e delle allieve della World Music Academy accompagnati dai docenti Valerio “Combass” Bruno al basso, Piero Errico alla batteria e Dario Nigro alla chitarra elettrica.

Con oltre 300 iscritti, undici corsi strumentali e numerosi laboratori collettivi, la World Music Academy continua a rappresentare un laboratorio permanente di formazione, ricerca e produzione artistica legato alle musiche tradizionali e alle arti di radice, promuovendo un modello di comunità culturale fondato sulla trasmissione delle competenze tra generazioni e sulla partecipazione attiva del territorio.

Tutti gli appuntamenti si svolgeranno a San Vito dei Normanni tra il Laboratorio Urbano ExFadda, il Teatro Tex e lo Strato Bar. Per informazioni è possibile contattare la World Music Academy all’indirizzo info@worldmusicacademy.it o al numero 320 8038588.