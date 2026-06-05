Una giornata da ricordare per l’intera comunità scolastica dell’Istituto Comprensivo Bozzano-Centro di Brindisi.

Il 4 giugno, nella prestigiosa cornice di Palazzo Montecitorio a Roma, si è svolta la cerimonia di premiazione dei progetti educativi promossi dalla Fondazione Articolo 49, che nel corso dell’anno scolastico hanno coinvolto decine di migliaia di studenti italiani in percorsi dedicati alla cittadinanza attiva, alla sostenibilità e alla crescita personale.

Tra le classi premiate a livello nazionale figurano con grande orgoglio la 5ªB, vincitrice del concorso “Viva la Costituzione, la Costituzione è viva”, e la 5ªA, risultata vincitrice del concorso “Mi piace un mondo”.

La cerimonia di premiazione, ospitata nella sede della Camera dei Deputati, ha rappresentato un momento di grande emozione per alunni, docenti e famiglie.

Ricevere un riconoscimento in uno dei luoghi simbolo delle istituzioni democratiche italiane ha reso l’esperienza ancora più significativa, trasformandola in una preziosa occasione di crescita civica e culturale.

Il doppio successo ottenuto dalle classi 5ªB e 5ªA testimonia la qualità del lavoro svolto durante l’anno scolastico, l’impegno degli insegnanti e la partecipazione entusiasta degli alunni, capaci di distinguersi in competizioni che hanno coinvolto scuole provenienti da tutta Italia.

L’intera comunità dell’I.C. Bozzano-Centro accoglie con orgoglio questo importante traguardo, che valorizza il percorso educativo dell’istituto e conferma l’attenzione della scuola verso temi fondamentali quali la cittadinanza, la sostenibilità, il benessere e la partecipazione consapevole alla vita collettiva.

Una giornata di festa e di soddisfazione che resterà impressa nella memoria degli studenti e che rappresenta un ulteriore stimolo a continuare a costruire, insieme, una scuola capace di formare cittadini responsabili, curiosi e consapevoli.