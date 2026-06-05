Tre ore di confronto, analisi e valutazioni. Tanto è durata la riunione della Commissione giudicatrice del Premio Eccellenza Confesercenti 2026, chiamata ad esaminare le numerose candidature e segnalazioni pervenute da tutta la provincia di Brindisi.

La partecipazione è andata ben oltre le aspettative. Sono state infatti circa un centinaio le candidature e le segnalazioni ricevute, a conferma dell’interesse e dell’attenzione che questa seconda edizione del Premio ha saputo suscitare tra imprenditori, operatori economici e cittadini.

Al termine dei lavori, la Commissione ha individuato le attività che riceveranno il riconoscimento nel corso della cerimonia di premiazione in programma il prossimo 30 giugno 2026, presso Palazzo Granafei-Nervegna, nella prestigiosa Sala del Capitello.

I premi assegnati saranno complessivamente 28, suddivisi nelle sette categorie previste dal regolamento, con quattro riconoscimenti per ciascuna categoria. A questi si aggiungeranno i premi speciali destinati a un giovane imprenditore e a una giovane imprenditrice che si sono distinti per capacità, impegno e spirito d’iniziativa.

Nel corso della riunione, la Commissione ha inoltre deciso di istituire una nuova categoria: il Premio alla Carriera, destinato a riconoscere il percorso professionale di imprenditori che, nel corso degli anni, si sono distinti per impegno, serietà e contributo allo sviluppo economico del territorio. Il riconoscimento sarà attribuito a quattro esercenti, appartenenti a differenti categorie merceologiche, che hanno hanno cessato la propria attività a causa della mancanza di ricambio generazionale. Con questa scelta, la Confesercenti intende rendere omaggio non solo a storie imprenditoriali di successo, ma anche a donne e uomini che per decenni hanno rappresentato un punto di riferimento per i propri clienti, per i quartieri e per le comunità nelle quali hanno operato.

Il Premio Eccellenza Confesercenti nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività che si distinguono per Qualità, Professionalità e Sicurezza, premiando ogni anno quelle realtà che contribuiscono concretamente alla crescita economica e sociale del territorio brindisino.

«Anche quest’anno – dichiara il Presidente della Confesercenti della provincia di Brindisi, Michele Piccirillo – abbiamo avuto la conferma di quanto sia ricco e vitale il tessuto imprenditoriale del nostro territorio. Dietro ogni candidatura c’è una storia fatta di lavoro, sacrifici, competenza e passione. Il compito della Commissione non è stato semplice, ma proprio l’elevato numero e la qualità delle segnalazioni ricevute rappresentano il successo più importante di questa iniziativa».