“Un importante traguardo per la sanità brindisina e per tutte le donne che scelgono di affidarsi ai professionisti del nostro territorio”. Con queste parole la presidente dell’OPI Brindisi, Paola De Biasi, commenta l’apertura del nuovo blocco parto al 9° piano dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia dell’ospedale Perrino. Nella nuova sala travaglio è avvenuto oggi il primo parto assistito in un ambiente completamente rinnovato, moderno e dotato di tecnologie innovative, tra cui la vasca per il travaglio, pensata per rendere più naturale, sicura e confortevole l’esperienza della nascita. “Questo risultato rappresenta un ulteriore passo avanti verso un’assistenza sempre più qualificata, sicura e centrata sui bisogni delle donne e delle loro famiglie – sottolinea De Biasi – valorizzando il lavoro multidisciplinare di tutti i professionisti coinvolti nel percorso nascita”. La presidente dell’Ordine delle Professioni Infermieristiche ha rivolto un ringraziamento a tutto il personale sanitario che ha contribuito alla realizzazione e all’avvio del nuovo percorso assistenziale: ostetriche, infermieri, medici e operatori dell’Unità Operativa di Ostetricia e Ginecologia. Un riconoscimento particolare è stato espresso anche nei confronti del Servizio di Anestesia, degli anestesisti, degli infermieri del blocco operatorio e di tutti i professionisti coinvolti nel progetto, con un riferimento specifico al direttore della UOC Anestesia e Rianimazione dottor Calò, al coordinatore medico del blocco operatorio dottor Palumbo, al direttore della UOC Ostetricia-Ginecologia dottor Stomati e alla Direzione strategica della Asl Brindisi per il sostegno e l’attenzione dimostrati verso il potenziamento dei servizi dedicati al percorso nascita e alla salute delle donne. “Dietro ogni nascita – conclude De Biasi – c’è il lavoro silenzioso e competente di una squadra che ogni giorno mette al centro la salute, la sicurezza e l’umanità dell’assistenza”.