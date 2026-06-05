BRINDISI – Un viaggio tra pianeti, stelle, buchi neri e mondi lontani, guidati dalla scienza ma con il sorriso. Venerdì 19 giugno, alle ore 21, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospiterà “Crazy Space. Viaggio improvvisato nello spazio”, uno spettacolo che unisce divulgazione scientifica, teatro e improvvisazione in una formula originale pensata per coinvolgere spettatori di tutte le età.

L’iniziativa, proposta dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi, porta sul palco una missione intergalattica fuori dagli schemi, dove la conoscenza scientifica incontra il linguaggio leggero e coinvolgente del teatro. Lo spettacolo è ideato e diretto da Francesca Panessa, ricercatrice brindisina dell’INAF – Istituto Nazionale di Astrofisica, insieme a Tiziano Storti.

Accanto ai due autori saliranno sul palco Alessio Granato, Deborah Fedrigucci e Carlo Felici. Protagonista dell’avventura sarà un’astrofisica affiancata da quattro attori d’improvvisazione, pronti a condurre il pubblico attraverso una galassia di curiosità e scoperte.

A bordo di una navicella decisamente insolita, guidata dalla Capitana Rosetta Crazy e dal suo eccentrico equipaggio, gli spettatori saranno accompagnati in un percorso che toccherà Marte, Saturno, gli esopianeti e i misteriosi buchi neri. Ogni tappa diventerà l’occasione per trasformare concetti scientifici complessi in esperienze divertenti e accessibili, grazie al coinvolgimento diretto del pubblico.

“Crazy Space” è pensato come uno spettacolo per tutta la famiglia, consigliato a partire dai cinque anni di età, con l’obiettivo di avvicinare grandi e piccoli all’astronomia attraverso il gioco, la comicità e la partecipazione.

Particolarmente simbolico il costo del biglietto, fissato a un solo euro, per favorire la più ampia partecipazione possibile.

I tagliandi sono disponibili online e presso il botteghino del Nuovo Teatro Verdi. La biglietteria è aperta dal lunedì al venerdì dalle 11 alle 13 e dalle 17.30 alle 19.30; il giorno dello spettacolo dalle 11 alle 13 e dalle 19.30 fino all’inizio dell’evento.

Un appuntamento che promette di dimostrare come la scienza possa essere raccontata anche attraverso il divertimento e che, per esplorare l’universo, a volte bastano curiosità, immaginazione e la voglia di lasciarsi sorprendere.