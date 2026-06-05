C’è solo un progetto pugliese capace di conquistare i giurati del Giffoni Film Festival tra oltre 300 candidature nazionali, ed è nato tra i banchi di scuola di Brindisi. Dal 5 al 7 giugno, in concomitanza con la suggestiva cornice della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, le telecamere del Giffoni accenderanno i riflettori sull’IISS “Ferraris De Marco Valzani – Polo Messapia”. Al centro delle riprese c’è “MarineProof”, l’innovativo modello di manutenzione nautica sostenibile ideato dagli studenti brindisini dell’istituto professionale di Manutenzione nautica pronto a diventare un cortometraggio che unisce l’eccellenza della formazione tecnica all’arte del cinema.

​Il progetto nasce dall’idea di trasformare la scuola in un laboratorio capace di coniugare formazione, sostenibilità e cultura del mare. Promosso dagli studenti della sede De Marco di Brindisi, “MarineProof” propone un modello di manutenzione fondato sull’intervento diretto sulle imbarcazioni e sulla valorizzazione delle competenze acquisite sul campo.

​”MarineProof dimostra come la scuola possa diventare un luogo di innovazione e crescita professionale – dichiara Rita Ortenzia De Vito, Dirigente Scolastico dell’istituto. I nostri studenti non si limitano ad apprendere nozioni, ma mettono le competenze al servizio del territorio, sviluppando una visione imprenditoriale del proprio futuro”.

​Questa visione ha permesso al progetto di distinguersi nella Challenge nazionale Blue Agents – The Blue Economy di Intesa Sanpaolo e One Ocean Foundation, gestita dal Giffoni, come unica realtà pugliese selezionata. Un risultato che pone la scuola e la città di Brindisi tra i poli più dinamici del Mezzogiorno nella Blue Economy.

“Giffoni crede da sempre nel talento dei giovani e nella loro capacità di interpretare il presente immaginando il futuro. Con Blue Agents abbiamo scelto di investire su idee, competenze e visioni che nascono nelle scuole e che possono trasformarsi in opportunità reali per i territori. L’iniziativa rappresenta perfettamente questo percorso: un progetto che racconta come innovazione, sostenibilità e cultura del mare possano diventare strumenti di crescita e protagonismo giovanile. Attraverso il cinema e lo storytelling, che da oltre cinquant’anni sono il linguaggio distintivo di Giffoni, vogliamo dare visibilità a esperienze capaci di ispirare altri ragazzi e dimostrare che le nuove generazioni non sono solo il futuro, ma una forza concreta del presente”, dichiara Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni.

​Le riprese della troupe del Giffoni coinvolgeranno gli studenti di due indirizzi di studio della stessa Scuola, Manutenzione nautica e Servizi Culturali e dello Spettacolo. I set saranno allestiti tra la sede scolastica, la Lega Navale di Brindisi e il Villaggio della Regata, offrendo ai ragazzi un contesto reale. Il cortometraggio racconterà un modello educativo che unisce territorio, scuola e mondo del lavoro.