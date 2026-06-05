C’è solo un progetto pugliese capace di conquistare i giurati del Giffoni Film Festival tra oltre 300 candidature nazionali, ed è nato tra i banchi di scuola di Brindisi. Dal 5 al 7 giugno, in concomitanza con la suggestiva cornice della Regata Internazionale Brindisi-Corfù, le telecamere del Giffoni accenderanno i riflettori sull’IISS “Ferraris De Marco Valzani – Polo Messapia”. Al centro delle riprese c’è “MarineProof”, l’innovativo modello di manutenzione nautica sostenibile ideato dagli studenti brindisini dell’istituto professionale di Manutenzione nautica pronto a diventare un cortometraggio che unisce l’eccellenza della formazione tecnica all’arte del cinema.
Il progetto nasce dall’idea di trasformare la scuola in un laboratorio capace di coniugare formazione, sostenibilità e cultura del mare. Promosso dagli studenti della sede De Marco di Brindisi, “MarineProof” propone un modello di manutenzione fondato sull’intervento diretto sulle imbarcazioni e sulla valorizzazione delle competenze acquisite sul campo.
”MarineProof dimostra come la scuola possa diventare un luogo di innovazione e crescita professionale – dichiara Rita Ortenzia De Vito, Dirigente Scolastico dell’istituto. I nostri studenti non si limitano ad apprendere nozioni, ma mettono le competenze al servizio del territorio, sviluppando una visione imprenditoriale del proprio futuro”.
Questa visione ha permesso al progetto di distinguersi nella Challenge nazionale Blue Agents – The Blue Economy di Intesa Sanpaolo e One Ocean Foundation, gestita dal Giffoni, come unica realtà pugliese selezionata. Un risultato che pone la scuola e la città di Brindisi tra i poli più dinamici del Mezzogiorno nella Blue Economy.
“Giffoni crede da sempre nel talento dei giovani e nella loro capacità di interpretare il presente immaginando il futuro. Con Blue Agents abbiamo scelto di investire su idee, competenze e visioni che nascono nelle scuole e che possono trasformarsi in opportunità reali per i territori. L’iniziativa rappresenta perfettamente questo percorso: un progetto che racconta come innovazione, sostenibilità e cultura del mare possano diventare strumenti di crescita e protagonismo giovanile. Attraverso il cinema e lo storytelling, che da oltre cinquant’anni sono il linguaggio distintivo di Giffoni, vogliamo dare visibilità a esperienze capaci di ispirare altri ragazzi e dimostrare che le nuove generazioni non sono solo il futuro, ma una forza concreta del presente”, dichiara Jacopo Gubitosi, Direttore Generale del Giffoni.
Le riprese della troupe del Giffoni coinvolgeranno gli studenti di due indirizzi di studio della stessa Scuola, Manutenzione nautica e Servizi Culturali e dello Spettacolo. I set saranno allestiti tra la sede scolastica, la Lega Navale di Brindisi e il Villaggio della Regata, offrendo ai ragazzi un contesto reale. Il cortometraggio racconterà un modello educativo che unisce territorio, scuola e mondo del lavoro.