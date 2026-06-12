In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, promossa dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per valorizzare il gesto volontario e gratuito che salva milioni di vite ogni anno, la Asl Brindisi rinnova il proprio impegno a sostegno della cultura della donazione. Per celebrare la ricorrenza, il Centro trasfusionale dell’ospedale Perrino, diretto da Antonella Miccoli, rimarrà aperto ai donatori nella mattinata di domenica 14 giugno, dalle 8 alle 11, garantendo un percorso dedicato e un’accoglienza agevolata per chi desidera compiere o rinnovare questo fondamentale atto di solidarietà.

La donazione di sangue e dei suoi componenti rappresenta una risorsa insostituibile per il Servizio Sanitario: ogni anno migliaia di pazienti necessitano di terapie trasfusionali per interventi chirurgici, cure oncologiche, malattie ematologiche, traumi ed emergenze. Nonostante i progressi della scienza, il sangue non può essere prodotto artificialmente e resta affidato esclusivamente alla responsabilità e alla generosità dei cittadini.

“Il sangue è un bene prezioso che non ha sostituti – ha dichiarato Miccoli –. Ogni sacca raccolta è un gesto concreto che sostiene l’intera rete assistenziale e garantisce cure tempestive. In questa giornata speciale vogliamo ringraziare di cuore chi dona con continuità e invitare chi non l’ha ancora fatto ad avvicinarsi a una pratica sicura, rigorosamente controllata e fondamentale per la comunità. Il nostro team sarà presente per accogliere i donatori con professionalità, garantendo standard elevati di sicurezza, tracciabilità e comfort. Celebrate la vita, celebrate voi stessi: venite a donare”.

Luana De Gioia, presidente dell’associazione Thalassemici Brindisi ha aggiunto che “oggi, in questa giornata a voi dedicata, ci tenevo a ringraziarvi tutti. Grazie perché il gesto della donazione è un gesto d’amore incondizionato. Così facendo potete salvare la vita di persone come me. Io sono una paziente thalassemica che necessita di trasfusioni di sangue ogni 15/18 giorni per poter vivere, quindi, per me siete dei supereroi che mi tengono in vita giorno dopo giorno. Il sangue non si produce in laboratorio, ma si può solo donare, da un essere umano a un altro, quindi, ancora profondamente grazie perché ogni volta, dedicando dieci minuti del vostro tempo, donate la vita”.

La Asl Brindisi sottolinea come l’autosufficienza ematica rappresenti un obiettivo strategico per il territorio, soprattutto in vista della stagione estiva, periodo in cui le donazioni fisiologicamente diminuiscono mentre la richiesta clinica rimane costante. Il Centro trasfusionale del Perrino opera nel pieno rispetto dei protocolli nazionali e regionali, assicurando screening accurati, massima tutela per donatori e riceventi, e una gestione efficiente delle scorte.

“Celebrare la Giornata Mondiale del Donatore significa riconoscere il valore civile, etico e sanitario di una scelta che tiene insieme la nostra comunità – ha affermato Maurizio De Nuccio, direttore generale della Asl Brindisi –. Ringrazio i donatori, le associazioni di volontariato e tutto il personale del trasfusionale per l’impegno quotidiano. Garantire la disponibilità di emocomponenti è una priorità aziendale: investire nella prevenzione, nella comunicazione e nell’accessibilità dei punti raccolta è il nostro modo concreto di tutelare la salute di tutti. Invito i cittadini a trasformare questa ricorrenza in un’opportunità per donare o per informarsi: ogni gesto conta, ogni donatore è un presidio di salute pubblica”.

Possono donare sangue intero i cittadini di età compresa tra 18 e 65 anni, in buona salute, con peso non inferiore a 50 kg. È consigliabile presentarsi dopo una colazione leggera (no latte o derivati; sì the, caffè, fette biscottate), muniti di documento di identità valido e tessera sanitaria. La donazione è sicura, gratuita e richiede circa 15-20 minuti.

La Asl Brindisi rinnova l’invito a partecipare: donare sangue è un atto di cittadinanza attiva che unisce scienza, solidarietà e responsabilità. Insieme, possiamo garantire cure tempestive e salvare vite.

UFFICIO STAMPA ASL BRINDISI