Teoria, azione e tanta prevenzione: la spiaggia libera nei pressi del Lido Sabbia D’Oro a Torre Canne è diventata il teatro di un’intensa giornata (sabato 25 luglio) dedicata alla sicurezza in mare in occasione del World Drowning Prevention Day promosso dall’OMS e dalla Fondazione FEE.

L’iniziativa “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in contemporanea nelle 257 spiagge Bandiera Blu, ha visto protagonisti assoluti il team di salvataggio del Lido Sabbia D’Oro che ha guidato turisti e residenti in un vero e proprio percorso formativo a cielo aperto: dopo una prima fase teorica dedicata alle regole d’oro da seguire in acqua e alle manovre fondamentali di primo soccorso, i soccorritori sono passati all’azione con suggestive dimostrazioni pratiche di salvataggio in mare e simulazioni d’intervento a terra, mostrando da vicino tempi e tecniche di reazione di fronte a un’emergenza.

L’evento, organizzato dal Comune di Fasano, ha fatto registrare un’altissima partecipazione da parte di bagnanti, turisti e famiglie, attratti da un programma dinamico e di grande impatto visivo.

All’appuntamento, che ha trasformato la battigia in una scuola di prevenzione a cielo aperto, hanno preso parte attivamente le istituzioni e le autorità del territorio:

• Conny Boggia, referente Bandiera Blu e responsabile dell’Ufficio Turismo del Comune di Fasano;

• Vito De Mario, Comandante dell’Ufficio Marittimo di Savelletri;

• Angelo Decarolis, Disaster Manager della Protezione Civile di Fasano;

• Giannicola D’Amico e Rosanna Adriano per l’Associazione Quadrifoglio Protezione Civile;

• Gli operatori del gruppo salvataggio del Lido Sabbia D’Oro: Eleonora, Vittorio, Gianvito e Vito.

Un’occasione preziosa per trasmettere a grandi e piccini un messaggio chiaro: la sicurezza in mare nasce prima di tutto dalla consapevolezza e dalla prevenzione.

Ufficio Stampa

Città di Fasano