Questa estate la Puglia avrà una sola occasione per vivere l’energia degli Eugenio in Via Di Gioia.

Domenica 2 agosto 2026 la band approderà all’Arena 30-40 di Carovigno con “Quest’estate TUTTI FUORI”, per l’unica tappa pugliese del tour estivo. L’inizio del concerto è previsto alle ore 21:00.

Una data esclusiva che si prepara a richiamare fan e appassionati da tutta la regione per una serata che promette di superare i confini del tradizionale concerto. Perché assistere a uno spettacolo degli Eugenio in Via Di Gioia significa entrare in un racconto collettivo fatto di musica, ironia, riflessione, movimento e partecipazione.

Sul palco dell’Arena 30-40 arriverà una delle formazioni più originali e riconoscibili della scena musicale italiana contemporanea. Gli Eugenio in Via Di Gioia hanno costruito negli anni un linguaggio personale, capace di mescolare cantautorato, folk, pop, leggerezza e impegno, affrontando anche i grandi temi del presente senza rinunciare all’ironia e alla capacità di coinvolgere il pubblico.

I loro concerti non sono mai esperienze passive. Le persone cantano, ballano, interagiscono e diventano parte dello spettacolo, contribuendo a creare quell’atmosfera spontanea e imprevedibile che ha reso la band particolarmente apprezzata dal pubblico.

Non poteva quindi esserci titolo più adatto di “Quest’estate TUTTI FUORI” per un tour pensato per riportare la musica negli spazi aperti e trasformare ogni tappa in un momento di incontro autentico. A Carovigno, la grande area dell’Arena 30-40 sarà la cornice di una serata da vivere insieme, sotto il cielo d’agosto.

Durante il concerto troveranno spazio i brani più amati del repertorio degli Eugenio in Via Di Gioia, le canzoni dell’album “L’amore è tutto” e i lavori più recenti della band, tra cui “Facciamo a metà” e “Baciamoci”.

Canzoni che raccontano le relazioni, le fragilità, le contraddizioni e il bisogno di tornare ad ascoltarsi, costruite con quella combinazione di profondità e immediatezza che caratterizza la scrittura del gruppo. Temi importanti affrontati senza retorica, con parole capaci di arrivare al pubblico e trasformarsi, durante i concerti, in esperienze condivise.

Il 2 agosto l’Arena 30-40 diventerà quindi un grande spazio di musica e partecipazione. Una serata pensata non soltanto per i fan storici della band, ma anche per chi desidera scoprire un modo diverso di vivere uno spettacolo: più vicino, più libero e più coinvolgente.

L’unicità della data rende l’appuntamento ancora più significativo. Chi vorrà vedere gli Eugenio in Via Di Gioia in Puglia durante il tour estivo avrà una sola destinazione: Carovigno.

La presenza della band rappresenta inoltre un nuovo appuntamento di richiamo per l’Arena 30-40, che continua a portare sul territorio artisti e spettacoli capaci di coinvolgere pubblici differenti. Una programmazione che contribuisce ad arricchire l’offerta musicale e culturale dell’estate pugliese, attirando spettatori anche dalle altre province della regione.

Proseguirà anche l’iniziativa delle magliette dell’Arena 30-40, distribuite attraverso il Mezzaluna Café e caratterizzate dalle espressioni della tradizione popolare carovignese. Gli spettatori che indosseranno una delle t-shirt durante la serata riceveranno un drink offerto dal bar dell’Arena.

Ma il cuore dell’appuntamento resterà la musica, con una band che ha fatto della relazione con le persone uno dei punti centrali del proprio percorso.

Domenica 2 agosto non sarà una serata da osservare a distanza.

Sarà una serata da cantare, ballare e vivere insieme.

I biglietti acquistabili su TicketOne.