Si apre ufficialmente la nuova stagione sportiva della Hs Costruzioni Carovigno Basket. Roster in costruzione, Basket Academy che si conferma progetto condiviso con il territorio e un quadro dirigenziale solido: ne parliamo direttamente con il presidente Vincenzo Carlucci, in una lunga intervista che apre ufficialmente l’annata 2026/2027.

Presidente, per il quarto anno consecutivo Hs Costruzioni è title sponsor del club. Cosa significa questo rinnovo?

“Significa continuità, prima di tutto. Non è scontato che un’azienda resti accanto a una società sportiva per quattro anni di fila, soprattutto in un contesto come quello della Dr1 pugliese, dove le risorse vanno gestite con equilibrio. Con Domenico (Acquarico, ndr) abbiamo sempre pensato Hs Immobiliare e Costruzioni non come uno sponsor qualsiasi, ma come un’estensione naturale di quello che rappresentiamo in campo: serietà, radicamento sul territorio, visione a lungo termine. Il fatto che il nome dell’azienda sia legato a doppio filo ai colori di Carovigno, e non solo per una stagione, è la dimostrazione che crediamo in questo progetto tanto quanto ci crediamo come dirigenti, un impegno che rinnoviamo con la stessa convinzione con cui l’abbiamo iniziato quattro anni fa, quando in pochi scommettevano su questo percorso.”

Parliamo di campo: come si presenta il roster di Dr1 per la nuova stagione?

“Un roster che vogliamo competitivo dal primo giorno, e la base da cui ripartiamo è solida perché non cambiamo la guida tecnica: Coach Guido Vittorio è stato confermato, insieme a tutto il suo staff. Per noi non è un dettaglio, è una scelta precisa. In un campionato come la Dr1, dove ogni stagione porta con sé cambiamenti e incognite, avere continuità sulla panchina significa avere un metodo di lavoro già rodato, un linguaggio comune con i giocatori e una programmazione che non riparte mai davvero da zero. Sul fronte roster ci sono diverse conferme importanti, atleti che conoscono già l’ambiente, il palazzetto, il pubblico che li sostiene: questo per noi vale tanto quanto un nuovo innesto, perché la squadra deve avere subito un’identità chiara in campo, la stessa che il Pala Fernando Prima riconosce a colpo d’occhio. Poi ci sono alcune novità che preferiamo non svelare del tutto adesso: le lasciamo scoprire ai nostri tifosi con il naturale avanzare della preparazione. Quello che posso garantire è che l’obiettivo resta alto, coerente con quanto costruito negli ultimi anni, senza dimenticare che la scorsa stagione si è chiusa con l’uscita in semifinale: un dettaglio che ci portiamo dietro come stimolo, non come peso, perché a rialzarci dopo una delusione non è mai solo la squadra, è tutta Carovigno.”

Il club è cresciuto molto anche fuori dal campo, con il progetto Basket Academy. Come si sta sviluppando?

“La Basket Academy è probabilmente la parte del progetto di cui vado più orgoglioso, insieme a Luigi (Greco, ndr) che la segue direttamente come responsabile. Oggi coinvolge ragazzi di Carovigno, San Vito dei Normanni e San Michele Salentino, e la definirei più che altro un progetto condiviso: non è Carovigno Basket che esporta un modello verso l’esterno, è un percorso costruito insieme alle famiglie e alle comunità di questi territori, con lo stesso metodo, la stessa attenzione tecnica e gli stessi valori che applichiamo alla Prima Squadra. Investire sui giovani non è un capitolo separato dal resto del club: è la stessa identità, declinata su un orizzonte più lungo, la dimostrazione che quando parliamo di comunità non intendiamo solo chi riempie gli spalti la domenica, ma chi cresce insieme a questi colori fin da bambino.”

Un club solido si vede anche dalla struttura dirigenziale. Chi comporrà quest’anno la macchina organizzativa di Carovigno Basket?

“Tengo particolarmente a citarli tutti, perché ognuno porta un pezzo di responsabilità concreta, e la solidità di questa società non si misura solo in campo: si misura in quante persone, ogni settimana, lavorano gratuitamente per la propria città senza chiedere nulla in cambio. Questo è il quadro dirigenziale della stagione 2026/2027:”

Presidenza

• Vincenzo Carlucci: Presidente

• Domenico Acquarico: Vice Presidente

Area tecnica

• Luigi Greco: Direttore Sportivo e Responsabile Basket Academy

• Annalisa Bagnulo: Responsabile Minibasket

• Pippinuddo Lotti: Responsabile Prima Squadra

Team management e sicurezza

• Vincenzo Calabretti: Team Manager e Responsabile Safeguarding

Ospitalità e comunicazione

• Antonio Carlucci: Responsabile Foresteria

• Christian Faccenda: Responsabile Dirette Streaming

Biglietteria, abbonamenti e gameday

• Salvatore Ancora

• Pasquale Brandi

• Gennaro Cozzolino

Area organizzativa

• Frank Di Latte

• Giuseppe Epifani

• Antonio Tina

Ogni nome in questa lista è un pezzo di Carovigno che si mette a disposizione della propria comunità, ed è questo, prima ancora dei risultati sportivi, il vero patrimonio del club.

Concludiamo con una dichiarazione del Vice Presidente Domenico Acquarico

“Rinnovare per il quarto anno il nostro impegno come title sponsor non è una formalità: è la conferma di un progetto in cui, come Hs Immobiliare e Costruzioni, crediamo profondamente. Vedere crescere non solo la Prima Squadra ma anche un progetto giovanile che oggi mette insieme tre comunità diverse ci riempie di soddisfazione. Perché sostenere Carovigno Basket significa sostenere l’intera città, ed è esattamente questo il senso di appartenenza che vogliamo continuare ad alimentare.”