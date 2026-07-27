Lunedì 27 luglio, alle 20.30, il regista Francesco Munzi, vincitore di tre David di Donatello e due Nastri d’Argento, terrà una Masterclass di cinema ricca di curiosità e contributi filmati. La lezione avverrà in forma dialogica con lo sceneggiatore Luigi Sardiello.

Regista pluripremiato tra i più significativi del cinema italiano contemporaneo, Munzi si è distinto per uno sguardo rigoroso e realistico sulla società, capace di raccontare con profondità le dinamiche umane e sociali attraverso un linguaggio intenso e riconoscibile.

A seguire, la proiezione del suo “Anime nere”, tratto dal romanzo di Gioacchino Criaco, premiato con nove David di Donatello.

L’incontro tra cinema e cibo sarà un’esperienza unica anche grazie alla presenza di stand enogastronomici che offriranno delizie per tutti i gusti a partire dalle ore 20.00.

QCINE è una manifestazione organizzata dall’amministrazione comunale di Francavilla Fontana (BR) con la direzione artistica di Bunker Lab, il supporto di Apulia Film Commission, il contributo di BCC San Marzano e la collaborazione del DAMS di Lecce e dell’emittente televisiva Antenna Sud.